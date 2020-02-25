В России умер последний советский маршал Дмитрий Язов

Мир

В Москве умер Дмитрий Язов — последний маршал СССР. Бывший советский министр обороны скончался в возрасте 95 лет после тяжелой болезни.

Пост министра обороны СССР Язов занимал с мая 1987 года по август 1991-го. Звание маршала министру было присвоено в 1990 году.

В 1991-м Язов стал одним из лидеров ГКЧП, 22 августа был арестован и провел полтора года в тюрьме «Матросская тишина». В 1994 году был амнистирован.

В Литве Язову заочно был вынесен приговор за военные преступления в январе 1991 года. События вошли в хроники как «кровавое воскресенье». На суде была подтверждена причастность Язова к организации штурма телецентра в Вильнюсе российским спецназом. Бывший советский министр был заочно приговорен к десяти годам лишения свободы.

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