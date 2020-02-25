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Данилов оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО осенью
Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны, очень хочет проведения выборов на Донбассе в 2020 году. Вероятность проведения таких выборов на территориях, сейчас находящихся под оккупацией, Данилов оценивает в 50%.
«Волкер (бывший представитель Госдепартамента США по Украине) не верит в то, что будут проведены выборы, и он это говорит на 100%. Я могу сказать, что тоже в это не верю, но на 50%», — заявил Данилов в интервью Liga.net.
Секретарь СНБО признает, что для проведения выборов в ОРДЛО по украинским законам понадобится выполнить множество условий. «Я хотел бы, чтобы мы успели в этом году, во-первых, — поставить наших пограничников на нашей украинской границе, во-вторых — организовать общее патрулирование территорий с членами местных громад», — заявил он.
«У нас есть ЦИК, есть четкая процедура. Успеем ли мы это сделать? Я хочу, чтобы успели. Чтобы мы пришли к мирной жизни. Я очень-очень этого хочу. У меня мама живет в Луганске, ей 88 лет. Она не может обнять внуков, встретиться со мной. Я каждый день с ней общаюсь, она каждый день плачет. Это больно. Это надо прекращать», — подытожил Данилов.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, а за ним и глава МИД Вадим Пристайко предложили, чтобы украинско-российскую границу патрулировали совместно украинские пограничники, представители ОБСЕ и жители оккупированных территорий. Таким образом, граница будет считаться контролируемой, и будет устранено препятствие для проведения выборов на Донбассе. Зеленский хочет, чтобы местные выборы осенью 2020 года состоялись на всей территории Украины, включая районы, в данный момент оккупированные.
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