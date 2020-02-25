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Спорт

Футболист сборной Украины дисквалифицирован за допинг и не сыграет на Евро-2020

16:38 25 февраля 2020 97
Артем Беседин
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Европейский союз футбольных ассоциации вынес вердикт по делу нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина, провалившего допинг-пробу после поединка Лиги Европы против шведского «Мальме».

За нарушение антидопинговых правил УЕФА отстранил 23-летнего форварда от любой футбольной деятельности сроком на один год. А поскольку Беседин был временно отстранен от участия в соревнованиях 19 декабря 2019-го, то срок действия дисквалификации начинается именно с этого дня.

По ходатайству нападающего, дело рассматривалось сразу в апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения контрольным, этическим и дисциплинарным органами УЕФА, сообщает официальный сайт ФК «Динамо».

Футбольный клуб «Динамо» сообщит, будет ли обжаловать решение, после того как получит полный текст документа. Контракт Артема Беседина, который не сыграет на Евро-2020, со столичным клубом действителен еще четыре года.

В этом сезоне форвард провел за «Динамо» 23 поединка во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал результативные передачи. В 12 матчах за сборную Украины Артем отличился дважды. В частности, его точный удар на последних секундах гостевого матча с Сербией (2:2) позволил команде Андрея Шевченко завершить отбор к Евро-2020 без единого поражения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» без Беседина вырвало победу у «Ворсклы».

Фото ffu.ua

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