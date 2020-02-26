Беспорядки в Новых Санжарах: арестован четвертый подозреваемый

Происшествия

В среду, 26 февраля, Октябрьский районный суд Полтавы отправил под ночной домашний арест уже четвертого участника массовых беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области. Напомним, беспорядки произошли 20 февраля в связи с поселением на обсервацию в санаторий Нацгвардии эвакуированных из китайского города Ухань.

Все арестованные (двоим мера пресечения была избрана 25 февраля) — местные жители, проявившие радикальные действия в отношении граждан Украины, иностранцев, а также лиц, занимавшихся их доставкой и сопровождением. Санкция статьи «Массовые беспорядки» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Пока же, на время следствия, им запрещено покидать пределы дома в ночное время на протяжении 60 суток.

В отношении еще одного подозреваемого судья не применила каких-либо санкций.

— Шестого участника массовых беспорядков полиция пока не задержала — по месту жительства его нет. Возможно, он будет объявлен в розыск, — сообщил начальник ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, у подозреваемых изъяты вещественные доказательства, допрашиваются участники акции и свидетели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 22 февраля под ночной домашний арест был отправлен сотрудник медицинского центра «Новые Санжары» Владимир С., который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался на собственной «Ниве» совершить наезд на правоохранителей. Ему вменяется статья 345 УК Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов»), что карается лишением свободы от 9 до 15 лет.

Фото интернет-издания «Полтавщина»



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