Беспорядки в Новых Санжарах: судья-изобличитель отказалась арестовать подозреваемого

Происшествия

Известная полтавская судья-изобличитель Лариса Гольник на своей странице в Facebook объяснила, почему 26 февраля не отправила под арест одного из жителей Новых Санжар, которому наряду с другими жителями райцентра полиция инкриминирует участие в массовых беспорядках и активное сопротивление представителям власти с использованием камней и кирпичей как оружия.

Напомним, украинцы, эвакуированные из пораженного коронавирусом Китая, столкнулись с «теплым» приемом на родине.

«Как следственный судья я решила не удовлетворять ходатайство заместителя начальника следственного управления ГУ НП в Полтавской области о взятии подозреваемого под стражу сроком на 60 суток, — пишет Лариса Гольник. — Причин несколько.

Предоставленные суду материалы неубедительны и недостаточны. В частности, не продемонстрировано видео, на которое ссылается следствие, якобы подтверждающее совершение преступления именно этим мужчиной. Не указывают на него и работники полиции, получившие травмы. Риски, что подозреваемый может избегать следствия или влиять на него, в судебном заседании не доказаны".

Кроме того, судья Гольник указала, что жители птт Новые Санжары и прилегающих сел действовали в условиях паники, спровоцированной дефицитом достоверной информации о профилактике коронавируса, специфике обсервации эвакуированных из Китая и состоянии их здоровья.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция предъявила обвинения в участии в массовых беспорядков шестерым жителям Новых Санжар. Четверых из них Октябрьский районный суд Полтавы суд отправил под домашний арест сроком на 60 суток, одного пока не могут найти.

Будет ли дана юридическая квалификация действиям женщин, которые первыми начали забрасывать автобусы с эвакуированными на подъезде к Новым Санжарам, пока неизвестно.



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