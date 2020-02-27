24.37 / 24.59 26.52 / 26.88
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве на проспекте Победы частично ограничат движение: что важно знать водителям

19:50 27 февраля 2020 29
ремонтные работы на дороге
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

С утра в пятницу, 28 февраля, дорожники приступят к ремонтным работам в районе станции метро «Берестейская». Поэтому, как сообщили в «Киевавтодоре», под путепроводом (на проспекте Победы) с 8:00 до 17:00 частично перекроют движение в сторону жилмассива Святошин.

В указанный период на путепроводе (на пересечении улиц Василенко и Дегтяревской) над проспектом Победы будут ремонтировать одну из опор и ливнестоки. Работы обещают завершить к вечернему времени пик, чтобы не влиять на транспортный поток.

Тем временем специалисты КП «Киевавтодормост» дополнительно обследуют столичные мосты на предмет их аварийности. Уже обследовали девять сооружений, в том числе Индустриальный, Лыбедской путепроводы, возле станций метро «Позняки», «Осокорки», а на Дегтяревском демонтировали части слабого бетона. Также ведутся работы на трамвайном путепроводе над проспектом Шухевича и на сооружении возле станции метро «Харьковская».

Первоначально специалисты проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта. Таких сооружений в столице насчитывается 101 (28 — 5-й категории 73 — 4-й).

Сейчас капитально ремонтируют и реконструируют 5 сооружений, чтобы до конца этого года уменьшить количество искусственных сооружений 5-ой категории. В частности, это касается Борщаговского путепровода, моста метро через Русановский пролив, пешеходных — у кинотеатра «Лейпциг», на пересечении улицы Василенко и проспекта Любомира Гузара, а также путепровода возле станции метро «Шулявская».

Особое внимание уделяется конструктиву сооружений. Заменяют не только асфальтовое покрытие, но и обновляют монолитную плиту автопроезда, гидроизоляцию, опоры освещения, барьерное ограждение и тому подобное.

За последние пять лет отремонтировали 74 моста: 14 — капитально и на 60 провели средний ремонт (с 2010 до 2014 года отремонтировали всего пять).

У дорожников появилась возможность из-за погоды раньше приступить к ремонтам. Так, на проспекте Степана Бандеры обустраивают тротуары и велодорожки, продолжаются работы на улице Довбуша и на Броварском проспекте, на улицах Тростянецкой, Быкова, Ушакова. До конца мая «Киевавтодор» планирует полностью завершить ремонт путепроводов на пересечении улиц Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской с проспектом С. Бандеры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на мосту Патона меняют схему движения на время его обследования и подготовки к реконструкции.

Также напомним, что на 2020 год правительство запланировало отремонтировать и построить 4000 км дорог. Для этого привлекут внебюджетное финансирование.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Задержание

Атака на горсовет Жмеринки: полиция рассказала подробности (видео)

избиение школьницы

Под Одессой 12-летняя школьница избила сверстницу: подружки снимали на телефоны (видео)

телевизор

Украина окончательно избавилась от росТВ: запрещены последние вещавшие телеканалы

ученики

Стало известно, как украинцы относятся к русскому языку в школах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер