В Киеве на проспекте Победы частично ограничат движение: что важно знать водителям

Происшествия

С утра в пятницу, 28 февраля, дорожники приступят к ремонтным работам в районе станции метро «Берестейская». Поэтому, как сообщили в «Киевавтодоре», под путепроводом (на проспекте Победы) с 8:00 до 17:00 частично перекроют движение в сторону жилмассива Святошин.

В указанный период на путепроводе (на пересечении улиц Василенко и Дегтяревской) над проспектом Победы будут ремонтировать одну из опор и ливнестоки. Работы обещают завершить к вечернему времени пик, чтобы не влиять на транспортный поток.



Тем временем специалисты КП «Киевавтодормост» дополнительно обследуют столичные мосты на предмет их аварийности. Уже обследовали девять сооружений, в том числе Индустриальный, Лыбедской путепроводы, возле станций метро «Позняки», «Осокорки», а на Дегтяревском демонтировали части слабого бетона. Также ведутся работы на трамвайном путепроводе над проспектом Шухевича и на сооружении возле станции метро «Харьковская».

Первоначально специалисты проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта. Таких сооружений в столице насчитывается 101 (28 — 5-й категории 73 — 4-й).

Сейчас капитально ремонтируют и реконструируют 5 сооружений, чтобы до конца этого года уменьшить количество искусственных сооружений 5-ой категории. В частности, это касается Борщаговского путепровода, моста метро через Русановский пролив, пешеходных — у кинотеатра «Лейпциг», на пересечении улицы Василенко и проспекта Любомира Гузара, а также путепровода возле станции метро «Шулявская».

Особое внимание уделяется конструктиву сооружений. Заменяют не только асфальтовое покрытие, но и обновляют монолитную плиту автопроезда, гидроизоляцию, опоры освещения, барьерное ограждение и тому подобное.

За последние пять лет отремонтировали 74 моста: 14 — капитально и на 60 провели средний ремонт (с 2010 до 2014 года отремонтировали всего пять).

У дорожников появилась возможность из-за погоды раньше приступить к ремонтам. Так, на проспекте Степана Бандеры обустраивают тротуары и велодорожки, продолжаются работы на улице Довбуша и на Броварском проспекте, на улицах Тростянецкой, Быкова, Ушакова. До конца мая «Киевавтодор» планирует полностью завершить ремонт путепроводов на пересечении улиц Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской с проспектом С. Бандеры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на мосту Патона меняют схему движения на время его обследования и подготовки к реконструкции.

Также напомним, что на 2020 год правительство запланировало отремонтировать и построить 4000 км дорог. Для этого привлекут внебюджетное финансирование.

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