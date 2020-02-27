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В сети появились слухи об отставке зама Баканова: в СБУ дали комментарий
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в ближайшее время может остаться без своего первого заместителя Дмитрия Нескоромного, который одновременно возглавляет в СБУ управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
О возможной отставке Нескоромного сообщил Главком, ссылаясь на собственные источники. Официально в СБУ не подтверждают, но и не опровергают такой возможности. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что находится на больничном, а потому не может дать подробную информацию по кадровым решениям.
Должность первого замглавы СБУ Нескоромный занимает с июля 2019 года, а в органах безопасности работает более двадцати лет. Нескоромный был известен по делу «бриллиантовых прокуроров» и принимал участие в задержании подозреваемых, а в 2017 году после перестановок в СБУ был уволен.
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