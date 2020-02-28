Коронавирус подобрался к Украине: зафиксирован случай в Беларуси

Мир

В Беларуси подтвердили первый случай коронавируса COVID-19. Заболел студент из Ирана. 22 февраля молодой человек прибыл в Минск рейсом из Азербайджана, а до этого, как полагают, мог посещать регионы, охваченные вспышкой инфекции.

27 февраля в биоматериалах пациента при лабораторном типировании было подтверждено присутствие коронавируса. Сам заболевший и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в инфекционной больнице Минска. В Беларуси говорят, что иранец чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, Беларусь, как и Украина, рекомендовала своим гражданам воздержаться от посещения Ирана. В ближневосточной стране вирусом нового типа заразились даже представители политической элиты. Официально в Иране признали 26 летальных случаев от нового заболевания. Неофициально говорят о нескольких десятках смертей.

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