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Обострение конфликта в Сирии: Украина поддержала Турцию
Власти Украины осудили действия Москвы и Дамаска, которые нанесли удар по колонне турецкой военной техники, убив не менее турецких 30 военных. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины.
При этом украинские дипломаты выразили соболезнования турецкой стороне, потерявшей своих военных и поддержали позицию НАТО, призвавшего немедленное прекращение насилие и выполнение ранее достигнутых договоренностей по урегулированию сирийского вопроса.
В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что обсудил с министром национальной обороны Турции ситуацию в Идлибе.
«Гибель людей — это всегда огромное горе для всей страны. И в Украине, где 6 год гибнут наши защитники, как нигде понимают это. Вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз подтвердила, что действия РФ не имеют границы и представляют угрозу всему миру», — написал он в Facebook.
Подробнее об обострении конфликта в Сирии читайте в статье «ФАКТОВ» «Война против Турции может стать для Путина катастрофой, — российский журналист».
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