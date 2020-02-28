Мир

Россия на пороге большой войны с Турцией: что сейчас происходит в сирийской провинции Идлиб

В пятницу, 28 февраля, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонную беседу, которая была посвящена исключительно резкому обострению ситуации в Сирии. Там за последние сутки обменялись массированными ударами сирийские и турецкие военные. Обе стороны понесли значительные потери.

Это произошло в провинции Идлиб, последнем регионе в Сирии, который почти полностью контролируется вооруженной оппозицией, поддерживаемой Турцией. Некоторое время назад правительственная армия Сирии заметно активизировалась здесь. Президент страны Башар Асад дал приказ взять Идлиб под контроль Дамаска и полностью очистить провинцию от «террористов». Именно так называют силы оппозиции сирийские власти, Москва и Тегеран. Иран также поддерживает Асада.

Наступление сирийской армии при поддержке российской авиации не понравилось Эрдогану. Президент Турции в середине февраля потребовал, чтобы сирийские войска отступили на прежние позиции до конца месяца. В противном случае он пригрозил начать масштабную операцию в Идлибе. Заявление было сделано, после того как 20 февраля в районе селения Найраб турецкая артиллерия, поддерживавшая огнем повстанцев, попала под удары российской авиации. Тогда погибли не менее пяти турецких военнослужащих.

Ультиматум Эрдогана не возымел действия. 27 февраля сирийская авиация разбомбила силы повстанцев в районе населенного пункта Бехун. Попали под удар и турецкие военные. Турки понесли серьезные потери — 33 убитых и примерно столько же раненых.

После этого Турция нанесла ответный удар по сирийскому конвою. Армия Асада потеряла потерял комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов. О потерях живой силы пока ничего не известно. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что удары были нанесены артиллерией и беспилотниками.

Похоже, что и после таких крупных столкновений Путин и Эрдоган не смогли найти выход из сложившейся ситуации. Да, президенты двух стран договорились встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить сирийскую проблему. Ранее, после боев 20 февраля, называлась предполагаемая дата этих переговоров — 5 марта. Возможно, после обмена ударами 27 февраля, президенты найдут время сесть за стол переговоров раньше.

Почему «ФАКТЫ» пришли к выводу, что телефонный разговор Путина и Эрдогана не дал результата? Внимательно прочитайте заявления Москвы и Анкары, последовавшие после того, как президенты повесили трубки.

Советник Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки заявил, что Турция готова воевать с Россией после эскалации в Идлибе. По его словам, Москва идет неверным путем и потеряла доверие Анкары.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не может помешать Асаду отвечать террористам в Идлибе. «Невозможно запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюциях Совета Безопасности ООН о беспощадной, бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях», — сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что Россия полностью привержена договоренностям с Турцией по ситуации в Сирии, а вот Анкара должна выполнить свою часть этого соглашения.

А пока Россия отправила в Средиземное море два фрегата Черноморского флота. «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» оснащены высокоточным оружием — крылатыми ракетами «Калибр-НК», заявил официальный представитель ЧФ РФ Алексей Рулев. Боевые корабли идут к берегам Сирии, где с декабря находится еще один фрегат — «Адмирал Эссен». Присутствие трех кораблей с таким оружием в регионе серьезно усилит боевые возможности России и армии Асада и даст им преимущество в противостоянии с турецкой армией.

Однако, чтобы попасть в Средиземное море из Черного, российским фрегатам необходимо пройти через проливы Босфор и Дарданеллы, который контролируются Турцией. Есть мнение, что Анкара может перекрыть оба пролива или существенно ограничить прохождение судов по ним. Российские эксперты по международному праву утверждают, что у турецкого правительства нет на это оснований. Мол, боевые действия ведутся в Сирии, далеко от проливов.

Турция тем временем заявила, что абсолютно все сирийские военные подразделения и объекты стали теперь целями для нанесения ударов. Министр обороны Акар отправился на границу с Сирией, чтобы лично руководить обещанной Эрдоганом операцией. Туда же стягиваются дополнительные силы.

И все же в сложившейся ситуации все, к счастью, осторожничают. В Москве, начиная от Министерства обороны России и заканчивая пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, заявляют, что турецкие военные сами виноваты в том, что попали под удар. «Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза», — сказал Песков. Он добавил, что о наличии турецких военных в Бехуне Анкара не сообщала Москве, несмотря на многочисленные запросы.

Минобороны РФ заявило, что турецких военных там не должно было быть. Кроме того, подчеркивается, что в нанесении удара в Бехуне российская авиация участия не принимала. Действовали только сирийские самолеты. Это утверждение дает Эрдогану возможность для политического маневра. Мол, турецких солдат убили военные Асада. Россия к этому отношения не имеет.

Турция такую трактовку событий принимает. Во всех заявлениях, звучащих из Анкары, упоминается только сирийская авиация. Вместе с тем министерство обороны Турции настаивает на том, что регулярно передает российским военным полную информацию о своих позициях в Идлибе.

Чего не хочет допустить в Сирии Путин? Главное — избежать гибели российских военных. Второе — избежать прямого вооруженного столкновения с Турцией, что неизбежно приведет к тому, что Анкара резко развернет свой внешнеполитический курс и будет искать возможности полного примирения с США и Евросоюзом. А это поставит под удар многие важные экономические проекты, например, «Турецкий поток». Также можно тогда будет забыть о контракте на поставки туркам российских комплексов ПВО С-400.

Чего стремится избежать Эрдоган? Турецкому президенту не выгодоен открытый конфликт с Россией. Пока заигрывания с Москвой позволяли ему добиваться определенных уступок со стороны Евросоюза и демонстрировать турецким избирателям «независимую внешнюю политику». Эрдоган просто не может уйти из Сирии, потому что это будет означать усиление позиций курдов. Кроме того, успехи турецких военных являются хорошим отвлекающим средством от экономического спада, если не сказать кризиса внутри страны. Популярность Эрдогана постоянно снижается.

Какую позицию занимают в сирийском вопросе США? Многие эксперты уверены, что происходящее сейчас в Идлибе — это результат ошибочной политики Дональда Трампа, который в 2019 году фактически вывел американские войска из Сирии и отказался от поддержки курдов, которые помогли Соединенным Штатам разгромить боевиков «Исламского государства». Сейчас критики Трампа призывают его вмешаться в сирийский конфликт, помочь Турции, которая является членом НАТО. Однако вряд ли американский президент пойдет на это. У Трампа на первом месте сегодня — успешная предвыборная гонка. И он не рискнет снова отправлять простых американских парней под пули где-то за десятки тысяч километров от родной земли.

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Евросоюз тоже не спешит вмешиваться в ситуацию, хотя она прямо угрожает безопасности европейских стран. Активизация военных действия в Идлибе привела к тому, что с декабря 2019 года более 900 тысяч жителей этой сирийской провинции стали беженцами. Кроме того, в Идлибе находятся лагеря беженцев, пришедших сюда из других сирийских провинций ранее. Им некуда деваться, как только бежать дальше — в Турцию. Анкара же заявляет, что на турецкой территории уже находятся примерно 3,5 миллиона сирийских беженцев. Турция более не в состоянии их принимать. Поэтому турецкое правительство предупреждает, что не станет препятствовать этим людям мигрировать дальше — в страны ЕС. А это означает неизбежное начало нового миграционного кризиса в Европе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Украина осудила действия Дамаска и Москвы в Идлибе. С соотвествующим заявлением выступил МИД Украины.

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