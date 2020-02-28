ВОЗ повысила уровень риска коронавируса COVID-19

Мир

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне. Как заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, на данный момент риск распространения коронавируса COVID-19 в мире является очень высоким.

В то же время, отметил он, происхождение большинства случаев заболевания можно проследить и доказательств того, что вирус свободно распространяется в общинах, нет.

«На данный момент мы видим связанные эпидемии COVID-19 в нескольких странах, но большинство случаев все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев. Мы пока не видим доказательств того, что вирус свободно распространяется в общинах», — сказал он.

Тем временем официальный Лондон подтвердил первую смерть гражданина Великобритании от осложнений, вызванных коронавирусом. Он был одним из пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, и стал первой жертвой коронавируса среди иностранцев.

А в Исландии коронавирус диагностировали у 50-летнего мужчины, вернувшегося из Италии.

Напомним, на борту лайнера находилось более 3,7 тысячи человек, из которых 25 граждан Украины (все они являются членами экипажа). Коронавирус пока подтвержден у четырех украинцев.

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