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Украл деньги, собранные для онкобольных детей: вор в полтавском магазине попал на видео
Правоохранительные органы Полтавы разыскивают молодого блондина, который несколько дней назад в магазине по улице Зеньковской, 4, без зазрения совести забрал ящик для пожертвований. Об этом сообщила Анна Васильева — представительница Всеукраинского благотворительного фонда помощи и развития Help Grup, который помогает онкобольным детям. (Такой же случай произошел недавно в Киеве: ящик для пожертвований украли из кафе-кондитерской.)
Момент кражи попал на установленную в магазине видеокамеру. На записи видно, как прилично одетый молодой человек, рассчитавшись в кассе за покупки, направляется к столику возле двери, на котором установлен бокс с благотворительными пожертвованиями. Осмотревшись, никто ли за ним не наблюдает, «ловкач» легко снимает ящик с деньгами и, прикрыв его своей сумкой, быстро выходит.
«Просто хотим, чтобы вы знали этого „героя“ в лицо и понимали, чего от него ждать. Просим ваших репостов, чтобы обезопасить других», — написала Анна Васильева.
Пользователи социальной сети в комментариях не выбирают слов для характеристики «героя».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о донецком мошеннике, который украл деньги, собранные на лечение онкобольной девушки.
Напомним, кроме воров, в Украине были замечены мошенники, маскирующиеся под благотворительные фонды и собирающие на лечение выдуманным людям.
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