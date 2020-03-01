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В Ровно обезвредили «авторитетов», которые в СИЗО вымогали деньги у арестованных (фото)

В Ровно полиция и прокуратура разоблачили преступную группу, которая занималась вымогательством денег у арестантов следственного изолятора.

— Правоохранители при поддержке руководства исправительного учреждения установили организатора преступной группы и ее участников. Лидером оказался так называемый «смотрящий» за СИЗО. 30-летний мужчина привлек в группу лиц, которые отбывают или отбывали вместе с ним наказание. Через них главарь принуждал заключенных платить деньги за безопасное нахождение в стенах учреждения. В случае отказа в их адрес звучали угрозы физической расправы и разглашения конфиденциальной информации, которую те бы хотели сохранить в тайне, — сообщает ГУ Национальной полиции в Ровенской области.

В частности, в ходе расследования был задокументирован факт вымогательства у заключенного пяти тысяч долларов.

По решению суда были проведены обыски на территории СИЗО и по месту проживания лиц, причастных к преступлению. Изъяты наркотики и другие запрещенные предметы. В камере лидера группировки изъяли деньги, ранее переданные заключенными. По месту проживания участников группы, находящихся на свободе, были обнаружены банковские карточки, на которые потерпевшие перечисляли деньги.

В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по статье «Вымогательство», им объявлено о подозрении.

Напомним, в декабре прошлого года в СИЗО Кропивницкого вспыхнул бунт заключенных, который был жестко подавлен — пострадали 25 арестантов.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» замминистра юстиции Виталий Васылык рассказал, появятся ли в Украине частные СИЗО и как можно бороться с влиянием преступных «авторитетов» в местах лишения свободы.

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