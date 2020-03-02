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"Я тебя сейчас порежу": дерзкие подростки шокировали поведением в центре Киева (видео)

11:25 2 марта 2020 505
подростки
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В центре Киева в районе станции метро «Печерская» группа школьников угрожала прохожим. Когда проходящая мимо женщина сделала замечание подросткам, что те открыто курят на улице, дерзкая компания пригрозила пустить в ход холодное оружие.

«Возьму сейчас нож и тебя порежу», «В бороду тебе дам, и ты упадешь», — обещали подростки, приправляя свои угрозы грубыми матами.

Приехавшая на вызов полиция не увидела в случившемся состава преступления. Чтобы не оставить случай вообще без реакции, женщина засняла компанию на видео и поделилась записью с подписчиками в соцсетях.

Видео содержит нецензурную лексику


Напомним, ранее в Киеве были замечены агрессивные группы подростков, нападающих на охранников в супермаркетах. Еще одна группа малолетних хулиганов прицепилась на улице к бездомному и жестоко избила его.

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"Я тебя сейчас порежу": дерзкие подростки шокировали поведением в центре Киева (видео)

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