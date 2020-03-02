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Жеребьевка Лиги наций: онлайн-трансляция церемонии в Амстердаме
Во вторник, 3 марта, в конференц-центре Beurs van Berlage в Амстердаме состоится жеребьевка группового этапа футбольной Лиги наций (начало — в 19:00), в которой сборная Украины дебютирует в элитном дивизионе. Напомним, что первым триумфатором нового турнира УЕФА стала команда Португалии.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию жеребьевки, за которой вы сможете следить в этой новости.
Состав дивизионов и «корзин»
Команды 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, распределили по дивизионам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных (1−16-е места попали в дивизион А, 17--32-е — в дивизион В, 33--48-е — в дивизион С, 49--55-е — в дивизион D). Согласно рейтингу, в каждом дивизионе сформированы «корзины» посева: две в дивизионе D и четыре для дивизионов А, В и С. В ходе жеребьевки не будет никаких ограничений.
Отметим, что после изменения формата Лиги наций в дивизионах А, В и С сыграют по 16 сборных (четыре группы по четыре команды в каждой), а в дивизионе D — семь команд (две группы — из четырех и трех команд).
У сборной Украины, последний оппонент которой в группе Евро-2020 определится 31 марта, перед жеребьевкой — 12 потенциальных соперников.
Дивизион A
«Корзина» 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
«Корзина» 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
«Корзина» 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
«Корзина» 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Дивизион B
«Корзина» 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
«Корзина» 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.
«Корзина» 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.
«Корзина» 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.
Дивизион C
«Корзина» 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия.
«Корзина» 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр.
«Корзина» 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург.
«Корзина» 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.
Дивизион D
«Корзина» 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн.
«Корзина» 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.
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Формат турнира
В ходе состязаний соперники сыграют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп дивизиона А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года.
Победители групп в дивизионах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в дивизионах A и B опустятся лигой ниже.
Поскольку в дивизионе С четыре группы, а в дивизионе D — две, то из третьего по силе дивизиона вылетят две команды. Какие именно, определится в стыковых матчах (дома и на выезде) в марте 2022 года. Если команда, которая заняла последнее место в группе дивизиона С, параллельно выйдет в стыковые матчи ЧМ-2022, то из дивизиона С автоматически вылетят 47-я и 48-я команды рейтинга Лиги наций.
Главный трофей Лиги наций
Календарь матчей
В ходе основного турнира будут сыграны 162 поединка. Матчи Лиги наций будут начинаться в 16:00 (по субботам и воскресеньям), в 19:00 и в 21:45 по киевскому времени.
Встречи Лиги наций состоятся в следующие даты:
1-й тур — 3--5 сентября 2020 года;
2-й тур — 6--8 сентября 2020-го;
3-й тур — 8--10 октября 2020-го;
4-й тур — 11--13 октября 2020-го;
5-й тур — 12−1-4 ноября 2020 -го;
6-й тур — 15--17 ноября 2020-го;
финальная стадия — 2, 3 и 6 июня 2021 года;
стыковые матчи — 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года.
Украина в дебютной Лиге наций
Команда Андрея Шевченко, узнавшая своих соперников в группе Евро-2020, здорово выступила в первом розыгрыше Лиги наций, добыв путевку в элитный дивизион турнира. Дважды одолев команду Чехии (2:1 в Угерске-Градиште и 1:0 в Харькове), а также победив дома Словакию (1:0 во Львове), сборная Украины уже в статусе победителя группы проиграла словакам на выезде (1:4 в Трнаве).
В дебютной Лиге наций сборная Украины дважды обыграла команду Чехии
Жеребьевка на ТВ
В прямом эфире церемонию жеребьевки из Амстердама 3 марта в 19:00 покажет телеканал «Футбол 1».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины узнала всех соперников в спаррингах перед Евро-2020.
Фото Getty Images, uefa.com, ffu.ua
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