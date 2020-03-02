Баловни судьбы: названы самые везучие знаки зодиака

Стиль жизни

Везения, которое либо дано человеку от рождения, либо нет, еще никто не отменял. Один может целыми днями работать ради достижения цели, но она все время будет от него ускользать, а другой только посмотрит на желаемое, как оно уже само «спешит» к нему в руки. О том, какие знаки зодиака считаются самыми везучими, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова. Ранее она назвала знаки зодиака, которым сопутствует успех в бизнесе и на пути у которых не стоит становиться.

— Самым везучим традиционно считают знак Овна, — говорит Людмила. — Его представители — настоящие любимчики Фортуны — она постоянно создает для них ситуации, которые принято называть счастливыми случаями. Иногда кажется, что Овны такого отношения и не заслуживают, но у звезд, видимо, свой взгляд на вопрос — они балуют и будут продолжать баловать представителей именно этого знака. Причину их везения можно определить известной поговоркой: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Чаще всего в виде волшебников для Овнов выступают окружающие: стоит им попасть в сложную ситуацию, как рядом тут же материализуются люди, которые могут помочь им выйти из нее — родные, друзья, однокурсники, одноклассники и даже незнакомцы.

Овны также являются одним из знаков, которому можно рисковать: звезды разрешают им принимать участие в авантюрах, играть в казино и покупать лотерейные билеты — в большинстве случаев они окажутся в выигрыше. Побеждают Овны и в состязаниях — им везет в спортивных, интеллектуальных и даже военных сражениях, недаром же планетой-управителем этого знака является страстный и воинственный Марс.

— Кто может сравниться с Овнами по степени везения?

— Конкуренцию им могут составить только Стрельцы. И это неудивительно, ведь небесным покровителем Стрельцов является планета могущества и успеха Юпитер. Их девиз: «Пришел. Увидел. Победил». Везение не падает на голову Стрельцам в виде манны небесной, как это обычно случается у Овнов. Свое везение представители этого знака берут штурмом, точнее, быстрыми и активными действиями, в которых нет места сомнениям и размышлениям. И, как ни странно, подобная линия поведения чаще всего приносит успех. Стрельцы никому не дают опомниться, не получают отпора и берут то, что хотят. Образно говоря, они стреляют из лука и попадают в цель. Впрочем, чтобы уравновесить представление о везении Стрельцов, необходимо сказать, что довольно часто они в свои цели не попадают. Но их победы такие яркие и впечатляющие, что окружающим кажется, будто Стрельцам везет всегда и везде.

Стрельцы также умеют исполнять свои желания. Правда, сами представители знака не всегда знают об этой своей способности: дело в том, что речь не идет о молниеносном исполнении желаний, а когда это происходит, Стрельцы уже успевают позабыть о них. Возможно, им стоит записывать желания, тогда процесс волшебства будет, как говорится, налицо.



- Кто идет вслед за знаком Стрельца?

— Знак Козерога, живущий по принципу: «Везет тому, кто везет». Пониманием того, что они могут рассчитывать только на себя, представители знака обязаны своей планете-управителю, Сатурну, который учит их дисциплинированности, ответственности, практичности и сосредоточенности. Один из самых упертых представителей зодиакального круга предпочитает получать результат за счет собственных усилий: ради заветной цели он готов работать днем и ночью. Неудивительно, что в результате они получают желаемое. Ну, а поскольку окружающие не видят, какими усилиями Козерогам даются их достижения, — все обращают внимание только на итог, то им кажется, что представители знака везунчики и баловни судьбы.

Еще одна отличительная черта Козерогов — умение находить настоящие сокровища, «навозу кучу разгребая». Если у вас есть знакомые представители этого знака, то вы наверняка слышали от них истории о том, как они отыскали двести долларов в кармане старого пальто и при этом понятия не имеют, как деньги там оказались; как ветер буквально бросил им под ноги купюру в сто гривен, когда они по стечению обстоятельств оказались без копейки; и как они обнаружили кольцо с бриллиантом в шкатулке с бабушкиной бижутерией. Им также удается получать очень выгодные заказы и предложения — они буквально притягивают к себе ценные вещи и проекты.

— Уступают Козерогам, но все-таки считаются везучими…

— …Близнецы. Их планета-управитель Меркурий, поэтому представители знака удачливы во всем, что касается купли и продажи. Причем не только вещей, которые у них уходят влет, но и собственных способностей — они легче других устраиваются на «хлебные» места, будь то должность экономки в зажиточной семье, преподавателя в престижном лицее или журналиста в издании с высокими тиражами. К тому же у Близнецов, как принято говорить, хорошо подвешен язык — могут уговорить кого угодно на что угодно, поэтому неудивительно, что они получают желаемое легко и без проблем. Надо признать, что Близнецов любят деньги — они всегда приходят к ним в нужное время и в необходимом количестве.

— Какой знак завершает рейтинг?

— Весы. Привлекательность, которой наделила их планета-управитель Венера, помогает преуспеть там, где другие терпят фиаско. Еще Глеб Жеглов замечал, что «красивой женщине хочется сделать что-нибудь приятное», и этот принцип идеально срабатывает в отношении Весов обоих полов. Они так приятны в общении, галантны и харизматичны, что им легко и без труда удается переложить свои проблемы на чужие плечи. Весам для решения проблем и пальцем шевелить не приходится — что это, если не везение?

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