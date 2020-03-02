В случае войны с Турцией погибнут сотни россиян. Путину этого не простят, – российский журналист

Мир

Ситуация в Сирии продолжает накаляться. После того, как в результате обстрела, произведенного сирийскими войсками в районе провинции Идлиб, погибло три десятка турецких солдат, которые вели боевые действия против режима Асада, Турция предприняла ответные действия и начала наступление в Сирии. В сети было опубликовано видео ударов армии Эрдогана по правительственным войскам Сирии. Полномасштабной войны, казалось бы, не избежать. В Турции уже готовы были объявить о введении военного положения. А ведь учитывая, что правительство Асада поддерживает Россия, а Турция является членом НАТО, ситуация вообще могла бы выйти из-под контроля. Учитывая количество стран, которые могли быть вовлечены в этот военный конфликт, можно было говорить, что и до Третьей мировой недалеко.

В интервью «ФАКТАМ» российский журналист Леонид Радзиховский высказал мнение, что и Эрдоган и Путин будут теперь стараться избежать обострения. Полномасштабная война для обоих президентов может закончится крахом. И, видимо, не случайно президент Турции Эрдоган собирается 5 марта в Москву на переговоры с Путиным.

«Асад сидит на шее у России и Ирана»

— Леонид Александрович, как вы думаете, будет большая война в Сирии? — спрашиваю у российского журналиста Леонида Радзиховского.

— Что вы называете большой войной? Война России с Турцией?

— России, Турции и Сирии. Три государства могут быть вовлечены в военное противостояние. Не дойдет до Третьей мировой?

— Ну, это вы бросьте. Во-первых, Сирия — это не страна. Сирия — это географическое место. Там есть банды, которые пришли из Ирана, так же знаменитая Хезболла, там есть турецкие войска. Никуда не делись банды, которые наняла Саудовская Аравия. Продолжают воевать и бесчинствовать остатки ИГИЛ. Это не страна. Это место приложения сил. И господин Асад не является президентом какой-либо страны. С ним можно сравнить покойного Александра Захарченко, или кто там у вас сейчас? Пушилин? Так вот, Пушилин же тоже, вроде бы как, президент страны. Но в тот момент, когда с Донбасса уйдут русские — он будет «никто». Вот и Асад сидит исключительно на шее России и Ирана. А воюют против него до черта разных сил, которые при этом друг друга ненавидят. Вот, например, Турция и Израиль — они же враждуют между собой. Или Саудовская Аравия. Сауды ненавидят Иран и ненавидят Асада, но, совершенно не в блестящих отношениях с Турцией. Израиль ненавидит Иран, ненавидит Асада, и одновременно ненавидит Турцию. Турция ненавидит Асада, ненавидит Израиль и находится в паршивых отношениях с Ираном. То есть, вокруг Сирии сплелся клубок из стран, которые друг друга ненавидят, и какого-то общего знаменателя там нет.

Массированное военное столкновение России с Турцией, по-моему, не возможно. Потому что это означает политическую катастрофу и для Путина, и для Эрдогана. Казалось бы, война предполагает победителей и проигравших. Одна страна проигрывает, а другая может приподняться. Но это не правда. Война России с Турцией не принесет победы ни России над Турцией, ни Турции над Россией. Эта война очень быстро закончится каким-то перемирием, но до этого погибнут сотни людей.

— В том числе мирных?

— Кого вообще интересуют мирные люди? Кто в мире интересуется мирными сирийцами? В России или Турции кто-то о них страдает? Мирные люди вообще для них песок. Я имею в виду потери среди солдат. Россиян погибнет сотни. Путину этого никогда не простят. Российское общество вопреки дурацкой мантре, которую повторяют и в Украине, мол «бабы новых нарожают», это все глупейшие сказки. Если в Турции погибнут сотни русских военных, то для Путина это будет катастрофа. Когда на Донбассе погибали русские, это прошло незаметно, потому что это не были кадровые военные, это были непонятно кто, это были наемники, или какие-то добровольцы. Им замазали рты. Это была скрытая война. В Турции все происходит совершенно открыто. Рты тут никому не замажешь. Скрыть потери будет не возможно.

До сих пор потери России в Сирии были минимальными — человек сто за четыре года. Погибали и «вагнеровцы», но они, опять же, никого не интересуют. Это скрытые потери. А в случае столкновения с Турцией будут погибать реальные военные, будут сбиты самолеты.

Ну и Путину конечно же в России не простят крах всей его политики. Ведь вся его внешняя политика строилась на том, что да, мы ругаемся с «проклятыми американцами», с «пиндосами», которые России гадости делают, пытаются поставить ее на колени, но зато мы дружим с авторитарными режимами, а так же с Турцией, с Ираном. А если выяснится, что на самом деле мы ни с кем не дружим, а кругом одни враги, то это обозначает полный крах всей концепции Путина.

Возможная война с Турцией крайне не популярна в России. Правда, у нас об этом мало говорят по телевидению. Путин все время занимался внешней политикой и только внешней политикой, граждан России это уже раздражает. И до чего он дозанимался? До того, что мы на пороге войны с Турками? Вот достижение! Абсолютно не понятно, зачем мы вообще в эту дурацкую Сирию влезли. Если будет война с Турцией — для Путина это обернется катастрофой, которую можно будет заесть только, если российские войска за неделю разгромят турок и торжественным маршем войдут в Стамбул. Но, как вы понимаете, ничего похожего не будет. Будет бессмысленное военное столкновение с гибелью людей, с гибелью самолетов. Один сбитый российский самолет будет эквивалентом гибели тысячи человек. Отдельных убитых можно спрятать.

Но эта война будет катастрофой, и еще гораздо большей, для Эрдогана. Ведь вся политика президента Турции строилась на том, что он великий и независимый, что он может смело послать к чертовой матери американцев и нашел себе надежного друга в лице России. И тут выясняется, что никакого друга он не нашел, а нашел врага, у которого купил ракеты и испортил отношения с США. В общем, глупость на глупости сидит и глупостью погоняет. При этом разница между Эрдоганом и Путиным заключается в том, что у президента России внутри страны нет оппозиции, а у его турецкого коллеги — очень даже есть. Вот, например, мэр Стамбула — как раз представитель оппозиционных сил. Несколько лет назад, к тому же, в Турции была попытка военного переворота. На фоне этого, если Эрдоган ввяжется в войну с Россией, то он сломает себе шею.

«Эрдоган возомнил себя турецким султаном, способным воссоздать Османскую империю»

— Для обоих — и Путина, и Эрдогана — эта война-катастрофа… Но для чего тогда они наращивают свое военное присутствие в районе сирийского Идлиба?

— Эрдоган патологически амбициозный человек, еще больше чем Путин. Если президент России, к примеру, полуиронически себя сравнивает со Сталиным или Петром I, то президент Турции вполне искренне возомнил себя турецким султаном с амбициями Сулеймана Великолепного, который способен воссоздать Османскую империю.

А еще Эрдоган боится, что к нему в страну из Сирии снова хлынут беженцы — это раз. И у него проблема с курдами — это два. Он не за понты воюет. Он реально воюет за безопасность своей страны. Но размах действий у него крайне ограничен. Потому что каждый убитый солдат должен быть отомщен. Иначе Эрдоган — тряпка. Но отомстить и не въехать в зубы кулаком России — невозможно. Но это и для Эрдогана обернется политической катастрофой. Потому что его оппоненты в Турции тогда скажут: «Друг дорогой, что ж ты натворил? С Западом переругался. Вместо Запада ты получил Россию, которая ударила тебя ножом в спину, и с которой ты после этого тоже переругался, так какой же ты, едрена мать, политик? Ты просто какой-то идиот, который максимально испортил отношения со всем миром и сидишь на развалинах своей политики, а мы должны оплачивать все это дело деньгами и трупами наших солдат?» Вот поэтому я уверен, что и Путин, и Эрдоган будут стремиться к перемирию.

— А если все-таки случится такая ситуация, когда какая-то из сторон осознанно или неосознанно пойдет на обострение? Что тогда?

— Если произойдет что-то такое, что скрыть нельзя… например, турки начнут сбивать российские вертолеты или самолеты — это будет беда для Путина, и это беда для Эрдогана. Обломки полетят в обе стороны.

Другое дело, что в этом конфликте есть немало других сил, которые очень рады драке между Россией и Турцией. В первую очередь — рад этому Израиль. Этому рады американцы. Саудовцам из-за этого конфликта — совсем хорошо. Им главное, чтобы свернули шею президенту Сирии Асаду. Хотя, если честно, то Асад саудовцев тоже не интересует. У них один смертельный враг — под названием Иран, который, как я уже говорил раньше, поддерживает Сирию. То, что плохо для Ирана — то хорошо для Саудовской Аравии и для Израиля.

— В случае если Турция все-таки вступит в полномасштабную войну с Сирией, придут ли ей на помощь союзники по НАТО? Или такая ситуация — турки все-таки сбивают российский самолет, и Россия начинает бомбить территорию Турции? НАТО же должно встать на сторону своих партнеров?

— Если турки в разгар драки действительно все-таки собьют российский самолет, то у Путина три варианта: объявить себя банкротом и уйти с поста президента, посыпав голову пеплом, но вряд ли он этим воспользуется. Второй вариант — максимально жестко ответить на территории Сирии, не влезая при этом на территорию Турции. И третий вариант — бахнуть по туркам. Думаю, что третий вариант абсолютно исключен. Границ Турции Путин ни при каких условиях переходить не будет. Да и бомбить Турцию Путин не будет никогда. Правда, до тех пор, пока Эрдоган не вздумает бомбить Россию. Но вот в пределах Сирии русские нанесут несомненно сокрушительный удар по туркам.

«В Сирии Путин бьется за остатки своего рейтинга»

— Эта война в Сирии — она чисто «пиаровская», — продолжает Леонид Радзиховский. — Путин бьется за остатки своего рейтинга. У него ситуация аховая. В России скоро должен пройти референдум о поправках в Конституцию. По сути — этот референдум является референдумом о доверии или недоверии к нынешнему хозяину Кремля. Что дальше будет делать Путин, останется ли президентом, или уйдет, но уйдет с почетом, как великий деятель, назначив своего приемника? Этот вопрос пока открыт. Но получить публично пощечину от своего, так сказать, союзника Эрдогана, и ничего не ответить, а только ругаться в ответ — это просто самоубийство. Поэтому ему придется отвечать. И отвечать изо всех стволов, от всей души, но, исключительно, в пределах Идлиба.

Пока война будет идти в пределах Сирии, НАТО ввязываться в нее не будет. Потому что в этой ситуации Турция, как таковая, не задета. Военный конфликт вокруг Идлиба — это не военная агрессия против страны НАТО. Если страна, член НАТО, воюет на чужой территории, и в ходе этой войны у нее возникают какие-то проблемы, должен ли подключаться Северо-Атлантический альянс? Я так понимаю, что нет. Турки уже не первый день воюют в Сирии, против сирийских войск, против иранских солдат, против каких-то банд. Но НАТО за них не вписывается.

А пока, как для Путина, так и для Эрдогана, этот огонь очень важно как-то затоптать, потому что ничего хорошего, ни тому, ни другому, это не несет.

— Получается патовая ситуация…

— В современном мире любая война — это патовая ситуация. Возьмите близкую вам ситуацию на Донбассе. Та же самая патовая ситуация.

— И закончить войну нельзя, и не закончить нельзя?

— Вот именно. Современный мир — он не предназначен для войн. Увы, ни Эрдоган, ни Путин так до конца этого не поняли. Это во времена султанов была война. Кавалерия вторглась, рубит противника. Кто кого порубил — тот и победитель. А сейчас никто никого не порубит. Сразу появляются посредники, ведут переговоры… В результате ни победы, ни поражения. А люди убиты, техника уничтожена.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что после обострения военного конфликта в Сирии, Россия, поддерживающая Башара Асада, направила в Средиземное море два фрегата «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», а также десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. В то же время, авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) («Эйзенхауэр»), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море.

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