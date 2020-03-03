Общество и люди

На всемирно известной конференции информационных идей TEDx, которая проходила во Львове, разгорелся скандал. Журналистка Диана Шрамченко, присутствовавшая на мероприятии, обвинила двух спикеров в сексистской риторике. По словам Дианы, вместо инновационных идей, которые она ожидала услышать на конференции, лекторы (мужчина и женщина) стали проповедовать «традиционные семейные ценности» и рассказывать о том, как «мужчина должен обеспечивать семью», а женщина — хранить домашний очаг.

«Вот несколько цитат из сексистского спича Евгения Кудрявченко и Ольги Шевченко, — написала в Facebook Диана Шрамченко:

«Про измены жене, которая сидит с маленьким ребенком: «Если у вас дома нет воды, вы час подождете, два подождете, три, но не умирать же от жажды? Вы пойдете где-то искать воду. Можно ли вас винить за то, что вы не попили воды дома, если ее там нет? Нельзя. Вот таким образом у мужчины, например, в такой ситуации резко начинают красиветь девушки в мини-юбках, которые проходят на светофоре.»

«У семьи есть два мира: внутренний мир и внешний мир. За внешний мир отвечает мужчина, мужчина отвечает за материальные блага, за защиту семьи, он выходит в мир и начинает там побеждать. Мужчина во внешнем мире может побеждать, а может проигрывать, он приходит домой, снимает защитные все с себя латы, отдыхает, наполняется, и готовится к новым подвигам.»

«Женщина отвечает за внутренний мир: это домашний очаг, это то, чтобы дома была радость, красота, любовь, нежность. За то, чтобы она наполняла мужчину. И когда каждый понимает свою зону ответственности, свои функции, свое место, тогда получается гармония в системе. Сейчас мир перекосился. Сейчас много женщин пошли во внешний мир. Но если оба находятся во внешнем мире, кто тогда дома?

И так появилось понятие 100% мужчина и 100% женщина, ведь когда появляется 100% женщина, автоматически появляется 100% мужчина…""

Это выступление сопровождалось красочной инфографикой о «100% мужчине» и «100% женщине».

- После этого выступления я не выдержала и ушла с конференции, — рассказала «ФАКТАМ» Диана Шрамченко. — Я пришла на конференцию за инновационными идеями, мотивацией и вдохновением. А вместо этого услышала, что должна сидеть дома и знать свое место! И только если у меня дома уют и порядок, я могу выйти во внешний мир.

Кстати, за билет на конференцию заплатила — ни много ни мало — 1850 гривен. Спикеров Евгения Кудрявченко и Ольгу Шевченко (оказалось, что они супруги) я прежде никогда не слышала. Их выступление длилось около 18 минут. И где-то с шестой минуты начались явно сексистские высказывания, которые я перечислила. Я была в шоке. Спикер своей речью, по сути, высказал, что не считал и не считает нужным помогать женщине воспитывать общего ребенка. В 21 столетии мне пытаются навязать устаревшие ролевые модели как единственно правильные. И толкают речи, дискриминирующие женщин.

— Как на это реагировали присутствующие?

- По-разному. У некоторых женщин на лицах тоже читалось явное недоумение. Но многие спикеров даже поддержали. А когда им начали свистеть, от людей, которым выступление понравилось, мы услышали агрессивные высказывания типа «Заткнитесь, феминистки!» После этого выступления был обеденный перерыв. Я поняла, что не могу успокоиться, и решила уйти. Позже в комментариях под моим постом в Facebook, две девочки, которые там были, написали, что тоже возмущены этим выступлением.

Пост Дианы Шрамченко в Facebook имел большой резонанс и спровоцировал скандал. Большинство пользователей позицию журналистки поддержали. Но были и те, кто стал на защиту лекторов.

Сами лекторы вскоре тоже прокомментировали свое выступление. Так, Ольга Шевченко написала, что Диана неправильно ее поняла и основной месседж ее с мужем выступления, дескать, был совсем иным. Ольга сообщила, что сама «уже больше десяти лет реализовывается как личность», зарабатывает деньги и запускает бизнес-проекты.

«Эти результаты начались, когда я начала реализовывать себя не из чувства «нужно заработать, чтобы прокормить семью», а из состояния «я хочу это сделать», ведь муж взял на себя ответственности за то что у нас будут деньги «на жизнь»… Мне очень жаль, что не получилось донести важный тезис, возможно подобрали не те слова. А ещё мне очень жаль, что идёт интерпретация фактов под своим соусом, а не в оригинале. …

Мы в начале выступления говорили, что семья — это единая система. Что только осознанное принятие этого тезиса двумя партнерами помогает двигаться дальше. В выступлении я сказала, «что я ни в коем случае не призываю женщин быть домохозяйками или стать прислугой дома», а наоборот призываю реализовывать себя, но не из чувства «надо» или страха выживания, а из чувства «хочу» и легкости" - написала в своем комментарии под постом Дианы Ольга Шевченко.

Ольгу поддержал ее муж Евгений, который был вторым спикером:

«Но на такую точку зрения, по мнению некоторых людей мы не имеем права. Они услышали для себя „женщина — рабыня мужчины“, обвинили нас и Tedx в сексизме, пропаганде пещерных принципов и еще 100 раз написали ганьба…»

Прокомментировали ситуацию и организаторы конференции TedxLviv. Под постом Дианы Шрамченко представитель команды организаторов Александр Черноволов написал, что опубликованные журналисткой фразы якобы вырваны из контекста:

«Все, что процитировано, вырвано из контекста и может трактоваться не так, как этого хотели спикеры. А они говорили о другом и описывали свой персональный кейс… Но мы не делаем вид, что не причастны к контенту. Большинству присутствующих спикерам удалось донести свою идею. Но, к сожалению, не удалось донести ее вам. А это уже наша зона ответственности и роста. Мы учтем свои ошибки при подготовке следующих мероприятий».

Диана же утверждает, что из контекста ничего не вырвано.

- Контекст первой цитаты я указала (про измены жене, которая сидит с маленьким ребенком), а контекст второй и третьей виды на прикрепленном мною видео, — говорит журналистка. — Представитель команды организаторов написал, что предлагает мне сотрудничество. Я отказалась. И после этого на официальной странице TedxLviv появилось заявление, что они не признают проблему и никакого сексизма не было.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нардеп Жан Беленюк влип в скандал из-за сексизма. Также «ФАКТЫ» регулярно рассказывают о языковых скандалах — например, о скандале на «Укрпочте» во Львове. Также в прошлом году в КНЭУ был скандал из-за русского языка.

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