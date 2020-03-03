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8 Марта: красивые открытки и поздравления с праздником
Говорить хорошие слова и дарить цветы женщинам нужно не только на 8 Марта, но в этот день стоит особенно постараться.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления с праздником.
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Пускай красочными будут ваши дни, а в вашей жизни случаются самые настоящие и невероятные чудеса. Желаю теплой, солнечной и радостный весны, чтобы вы всегда были согреты ласковым словом, делом и любовью родных людей. Желаю благополучия, чтобы в ваших домах и сердцах всегда был покой, уют и счастье. С 8 Марта, милые, прекрасные, любимые женщины!
***
8 Марта — праздник женщин,
Когда поет сама весна,
Так пусть прекрасным остается
Настрой на сердце и душа!
Пусть все печали облаками
Уйдут далекими с пути,
Пусть свежей зеленью, цветами
Манят вперед к себе мечты.
А сладкий аромат цветочный
Пусть наполняет и зовет,
И все желания пусть нежданно
К вам праздник радостный несет!
***
С 8 Марта поздравляю самых красивых,
Пусть в жизни не будет минуток тоскливых,
Лишь счастье, улыбка, достаток, уют,
А рядом любимые вас берегут!
Вы солнцем сияйте, дарите тепло,
Всем бедам, печалям смейтесь назло,
Пусть стены ломаются под вашим напором,
Враги разбегаются под пристальным взором.
Красивыми будьте везде и всегда,
Пусть краше вас делают только года,
Не смейте грустить и переживать,
Вы только лишь счастье должны привлекать!
***
Поздравить вас спешу сердечно
С Международным женским днем!
Пусть счастье будет бесконечным,
Пусть жизнь наполнится добром!
Желаю в праздник улыбаться,
Чтоб все исполнились мечты!
Все вами будут восхищаться,
Ведь нет прекрасней красоты!
***
Вот опять пришла к нам дата!
Это день — 8 Марта!
Мы спешим поздравить вас
И поцеловать сто раз.
Вы во всем неповторимы,
Удивительны, красивы,
Лучезарны, поэтичны,
Бесподобны, гармоничны.
С логикой необъяснимой,
Вы сильны, но так ранимы.
Любим вас и очень ценим,
Защищаем, как умеем.
И готовы каждый раз
Мы на подвиг ради вас.
Ранее мы публиковали подборку поздравлений для родственниц.
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