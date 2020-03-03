8 Марта: красивые открытки и поздравления с праздником

Общество и люди

Говорить хорошие слова и дарить цветы женщинам нужно не только на 8 Марта, но в этот день стоит особенно постараться.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления с праздником.

Пускай красочными будут ваши дни, а в вашей жизни случаются самые настоящие и невероятные чудеса. Желаю теплой, солнечной и радостный весны, чтобы вы всегда были согреты ласковым словом, делом и любовью родных людей. Желаю благополучия, чтобы в ваших домах и сердцах всегда был покой, уют и счастье. С 8 Марта, милые, прекрасные, любимые женщины!

***

8 Марта — праздник женщин,

Когда поет сама весна,

Так пусть прекрасным остается

Настрой на сердце и душа!

Пусть все печали облаками

Уйдут далекими с пути,

Пусть свежей зеленью, цветами

Манят вперед к себе мечты.

А сладкий аромат цветочный

Пусть наполняет и зовет,

И все желания пусть нежданно

К вам праздник радостный несет!

***

С 8 Марта поздравляю самых красивых,

Пусть в жизни не будет минуток тоскливых,

Лишь счастье, улыбка, достаток, уют,

А рядом любимые вас берегут!

Вы солнцем сияйте, дарите тепло,

Всем бедам, печалям смейтесь назло,

Пусть стены ломаются под вашим напором,

Враги разбегаются под пристальным взором.

Красивыми будьте везде и всегда,

Пусть краше вас делают только года,

Не смейте грустить и переживать,

Вы только лишь счастье должны привлекать!

***

Поздравить вас спешу сердечно

С Международным женским днем!

Пусть счастье будет бесконечным,

Пусть жизнь наполнится добром!

Желаю в праздник улыбаться,

Чтоб все исполнились мечты!

Все вами будут восхищаться,

Ведь нет прекрасней красоты!

***

Вот опять пришла к нам дата!

Это день — 8 Марта!

Мы спешим поздравить вас

И поцеловать сто раз.

Вы во всем неповторимы,

Удивительны, красивы,

Лучезарны, поэтичны,

Бесподобны, гармоничны.

С логикой необъяснимой,

Вы сильны, но так ранимы.

Любим вас и очень ценим,

Защищаем, как умеем.

И готовы каждый раз

Мы на подвиг ради вас.



Ранее мы публиковали подборку поздравлений для родственниц.

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