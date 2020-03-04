Джо Байден вырвался вперед в президентской гонке

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Во вторник, 3 марта, Демократическая партия США провела праймериз в 14 штатах и Американском Самоа. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в так называемый супервторник решалась судьба почти трети голосов на внутрипартийных выборах демократов. К этому дню тройка лидеров президентской гонки выглядела так: сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (58 голосов, набранных в ходе праймериз в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине), бывший вице-президент США Джо Байден (50 голосов), сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (восемь голосов).

Накануне супервторника неожиданно вышли из гонки бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана Пит Буттиджич и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар. Буттиджич занимал третье место с 26 голосами в активе. У Клобушар было семь голосов. Выбывшие из игры претенденты призвали своих сторонников голосовать за Байдена. Президент США Дональд Трамп назвал это «путчем против Берни». Он считает, что верхушка Демократической партии делает все, чтобы кандидатом в президенты стал Байден.

Прав Трамп или нет, но выход из гонки нескольких кандидатов и их призыв голосовать за Байдена дал результаты. Бывший вице-президент США победил в большинстве штатов 3 марта и вышел на первое место. Байдена поддержал Юг: Виргиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс. На данный момент у него 390 голосов. Напомним, для победы в предварительной гонке любой из претендентов-демократов должен набрать минимум 1 191 голос.

Тем не менее, конкуренция в стане демократов сохраняется. Сандерс победил в супервторник в своем родном Вермонте, Колорадо, Юте, а главное — в Калифорнии, штате, который делегирует на партийный съезд в июле наибольшее число представителей. Это позволило Сандерсу сохранить серьезные шансы на успех. У него сейчас 316 голосов.

На третье место вырвался бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. До этого у миллиардера не было ни одного голоса. 3 марта Блумберг заработал сразу 33 голоса и потеснил Элизабет Уоррен, у которой стало 27 голосов.

Через неделю, 10 марта, праймериз пройдут еще в шести штатах — Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Вашингтон, Миссури, Северная Дакота.

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