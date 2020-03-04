Общество и люди

Эхо "чернобыльского синдрома": в Украине объяснили историю с паникой в Новых Санжарах

Массовые беспорядки в Новых Санжарах, после которых этот городок на Полтавщине стал известен на весь мир, может быть отголоском так называемого «чернобыльского синдрома». Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил доктор философских наук, генеральный директор Киевского международного института социологии, профессором кафедры социологии университета «Киево-Могилянская Академия» Владимир Паниотто.

Он напомнил, как в 1986 году власти сначала просто замалчивали трагедию на ЧАЭС, а потом начали говорить, что ничего страшного не произошло.

А чтобы продемонстрировать это, партийные руководители не отменили демонстрацию на 1 мая и запрещали эвакуироваться жителям Припяти (при этом сами лицемерно вывозили из зоны заражения своих родственников).

«А финансовый кризис и потеря всех накоплений? Нас все время обманывали», — констатировал профессор.

По его оценке, такое прошлое привело к тому, что у людей исторически нет веры властям. И это происходит, даже несмотря на сегодняшние высокие рейтинги провластных политиков.

Полный текст интервью Владимира Паниотто читайте в «ФАКТАХ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter