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В Одессе из-за коронавируса стали чаще мыть троллейбусы (фото)
С 4 марта в Одессе значительно усилены меры по дезинфекции общественного электротранспорта.
Как сообщили «ФАКТАМ» в мэрии, из-за наступления коронавируса коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» повысило контроль за обработкой дезинфицирующими веществами транспортных средств общего пользования, в частности, троллейбусов на конечных остановках.
Тотальная помывка проводится согласно решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, если раньше ежедневная дезинфекция проводилась только в депо после окончания вечерней смены, то теперь ее проводят еще и во время пересменки.
Напомним, ранее сегодня появилось сообщение о том, что в инфекционное отделение областной клинической больницы в Черновцах госпитализированы три человека, у которых заподозрили коронавирус.
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