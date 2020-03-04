Общество и люди

В Одессе из-за коронавируса стали чаще мыть троллейбусы (фото)

С 4 марта в Одессе значительно усилены меры по дезинфекции общественного электротранспорта.

Как сообщили «ФАКТАМ» в мэрии, из-за наступления коронавируса коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» повысило контроль за обработкой дезинфицирующими веществами транспортных средств общего пользования, в частности, троллейбусов на конечных остановках.

Тотальная помывка проводится согласно решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, если раньше ежедневная дезинфекция проводилась только в депо после окончания вечерней смены, то теперь ее проводят еще и во время пересменки.

Напомним, ранее сегодня появилось сообщение о том, что в инфекционное отделение областной клинической больницы в Черновцах госпитализированы три человека, у которых заподозрили коронавирус.

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