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Происшествия

Группа мошенников во главе с россиянином обворовывала украинцев: раскрыта преступная схема (фото)

9:39 5 марта 2020 130
банкомат
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Харькове СБУ разоблачила банду похитителей средств с банковских карточек. Во главе преступной группы стоял россиянин.

Участники группировки познакомились на хакерском форуме. Россиянин координировал деятельность своих подопечных через мобильный мессенджер, а двое харьковчан выполняли всю черную работу.

карты

Для своей деятельности злоумышленники приобрели скиммеры — оборудование, позволяющее считывать данные платежных карт и отслеживать вводимые PIN-коды. Оборудование незаметно устанавливалось на банкоматы и терминалы самообслуживания. Получив необходимые данные, преступная группа изготавливала дубликаты банковских карт и затем свободно снимала чужие деньги в банкоматах.

карты

Воров задержали на горячем — при попытке снятия наличных в Харькове. При обыске у группы нашли скиммеры, поддельные банковские карты, а также компьютерную технику.

воры

Отвечать группировке придется по статье о незаконном использовании средств слежения (ч. 2 ст. 359 УК Украины). Для нарушителей Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, злоумышленников, ворующих данные карт с помощью скиммер-накладок на банкоматы, задерживали во Львове, в Житомире. Некоторые умельцы умудрялись изготовить скиммер самостоятельно.

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