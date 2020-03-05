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"Маски сняты": в Новых Санжарах закончилась обсервация эвакуированных из Китая граждан (фото)

11:46 5 марта 2020 383
санжары
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В санатории «Новые Санжары» Полтавской области закончился срок обсервации для граждан, эвакуированных из Китая. Все находившиеся под медицинским наблюдением на прощание сфотографировались в холле санатория.

К торжественному дню выезда из медицинского центра украинцы надели специальные белые футболки с памятной надписью. «Маски сняты», — пошутил по этому поводу Александр Махов, освещавший подробности пребывания украинцев в Новых Санжарах.

скалецкая

Такую же белую униформу надела экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, находившаяся в санатории вместе с эвакуированными.

Напомним, с утра в Новые Санжары съезжаются близкие эвакуированных лиц. Также в городе ждут президента.

«ФАКТЫ» следят за происходящим в Новых Санжарах и публикуют фото и видео с места событий. Об этом в материале «Ждут Зеленского: эвакуированных граждан отпустят из обсервации в Новых Санжарах (фото, видео)».

Фото Oleksandr Makhov/Facebook

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