Милевский снова выиграл Суперкубок страны и сделал неожиданное предложение Блохину (фото, видео)

Спорт

Три украинских футболиста — Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди — в составе действующего чемпиона страны брестского «Динамо» выиграли Суперкубок Беларуси. В матче за трофей на столичном стадионе ФК «Минск» команда украинцев победила подопечных экс-наставника «Зари» Юрия Вернидуба из солигорского «Шахтера» — 2:0.

Отметим, что Милевского удалили с поля на 49-й минуте встречи за две желтые карточки, Нойок был заменен на 80-й минуте, а новичок команды Хачериди всю встречу провел на скамейке запасных.

«Любимая раздевалка в Минске. Третий подряд», — написал Артем Милевский в Instagram, опубликовав свое фото с Суперкубком.

Кстати, Милевский посвятил свежий выпуск на своем YouTube-канале «Миля» именно матчу за Суперкубок Беларуси и приезду в гости своего друга и партнера по «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева. В частности, с бутылкой шампанского в руках 35-летний форвард напросился в гости на чай с тортиком к своему экс-наставнику Олегу Блохину. Забавно получилось…

«Мастера, для меня и моей команды стало традицией выигрывать Кубки, Суперкубки и становиться чемпионом. Этот видос начинает мой кент Саня Алиев, который приехал, как оказалось, на фарт. Оказывается, в Минске его многие знают, узнают и уважают. Возможно даже больше, чем сейчас в Киеве.

Любой финал — это много эмоций. Я даже и не думал, что арбитр меня удалит. Хотел бы сказать большое спасибо команде. За то, что выручили меня на поле. И мы удачно начали сезон", — заявил Артем Милевский.

Отметим, что в составе брестского «Динамо» Артем Милевский уже выиграл чемпионат Беларуси, Кубок страны, а также трижды национальный Суперкубок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, экс-футболист сборной Украины Евгений Хачериди перешел в брестское «Динамо».

Фото ФК «Динамо» (Брест), Instagram

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