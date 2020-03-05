В Кропивницком женщина родила четверню: счастливый отец раскрыл подробности

Общество и люди

В Кропивницком в семье сотрудника ГосЧС родилась четверня. 24-летняя жена спасателя родила четырех девочек на 32-ой неделе беременности. Близняшки однояйцевые, а значит будут похожи друг на друга как две (а точнее, четыре) капли воды. Они и сейчас, по словам новоиспеченных родителей, абсолютно одинаковые. Рост каждой 42−43 сантиметра, вес — около двух килограммов. Случай рождения однояйцевой четверни специалисты называют уникальным. Говорят, что в мире подобных случаев зафиксировано не больше семидесяти, а шансы родить четырех близняшек — 1 к 13 миллионам.

Для Владислава и Анастасии это первые дети. Близняшки появились на свет путем кесарева сечения и сейчас находятся под наблюдением в реанимации. В перинатальном центре Кировоградской областной больницы они будут еще около двух недель. Владислав признался «ФАКТАМ»: новость о том, что будет четверня, стала для них с женой шоком.

- Мы предполагали, что может быть, например, двойня, — сказал «ФАКТАМ» Владислав. — Потому что в роду у жены есть двойняшки. Когда во время одного из УЗИ нам сказали, что будет тройня, мы были, мягко говоря, удивлены. А на 19-ой неделе на УЗИ вдруг нашли и четвертого! Это был настоящий шок. Жена разрыдалась и вовсе не от радости — Настя была очень напугана. Я ее успокаивал. Смог быстро взять себя в руки, хотя эмоции переполняли. И переполняют до сих пор.

Фото ТСН

Беременность жена переносила непросто. Токсикоз, отеки… Последний месяц было особенно тяжело. Кстати, соленого ей на удивление не хотелось. Бывало хотела только суши(улыбается). Мы оба очень волновались. Заранее знали, что это будет кесарево сечение. На предполагаемую дату родов мне на работе дали отгул, чтобы я мог быть рядом. Кесарево сечение планировали на утро, но девочки решили появиться на свет чуть раньше — у Насти отошли воды поздно вечером.

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Владислав вспоминает момент, когда впервые увидел своих дочек.

- Это что-то невероятное. Они такие крошечные! И совсем одинаковые, — говорит Владислав. — Мы уже придумали имена. Виктория (она первой появилась на свет), Елизавета, Милослава и Диана. Девочки пока в реанимации. Жена тоже еще слаба. Вчера с помощью мамы уже вставала, но ей тяжело.

— Кто будет вам помогать с детьми после выписки?

- Бабушки. Хорошо, что они рядом. Все счастливы, хотя понимают, что предстоит много забот. Сейчас скупаем все необходимое.

Владислав с женой живут в арендованной двухкомнатной квартире. Как дальше решать жилищный вопрос, пока не знают.

- Что касается жилья, то пока какой-либо конкретной помощи нам никто из властей не обещал… Посмотрим, — говорит Владислав. — Сейчас главное — здоровье наших девочек. Чтобы они набирали вес, смогли быстро адаптироваться… Для нас их появление на счет — это большое счастье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в 2016 году у одесситки родилась пятерня. 37-летняя Оксана Кобелецкая родила двух девочек и троих мальчиков. Первое время родители рассказывали, что очень счастливы и демонстрировали красивые семейные фотосессии. Но позже стало известно, что муж Оксаны Кобелецкой ушел из семьи и теперь детей она воспитывает одна.

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