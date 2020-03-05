Из-за коронавируса в Украине запретят массовые мероприятия: сделано важное заявление

Украина

Во избежание распространения коронавируса в Украине вводятся ограничения на массовые мероприятия: развлекательные, просветительские и спортивные. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Новых Санжарах.

«Будем ограничивать конференции, спортивные соревнования, временно будем закрывать школы, чтобы избегать массовых скоплений людей. Вирус передается воздушно-капельным путем. Нужно сберегать дистанцию в полтора-два метра», — заявил замминистра.

Первым городом, который последует новым рекомендациям, могут стать Черновцы. Именно в этом населенном пункте был выявлен случай коронавируса. Сейчас городской голова Алексей Каспрук рекомендовал отменить весенние утренники в детсадах. Возможность введения карантина в школах будет обсуждаться на заседании комиссии горсовета.

Напомним, кроме одного подтвержденного случая коронавируса, есть еще несколько лиц, у которых подозревают заражение. В специализированную лабораторию передали 10 образцов для анализа. В Черновицкой больнице остаются заболевший гражданин, его супруга и еще шестеро жителей региона.

Фото un.org

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