- 13:35 В ЕС сняли санкции с Азарова и Ставицкого
- 13:30 День ангела Елизаветы: душевные поздравления и открытки
- 13:29 Из-за коронавируса в Украине запретят массовые мероприятия: сделано важное заявление
- 13:04 Мифы об инвестициях на фондовом рынке Украины
- 13:03 Похолодает и пойдут дожди: синоптик предупредила о перемене погоды
- 12:54 СБУ занялась бывшим пленником, оказавшимся пособником боевиков «ДНР»
- 12:53 В Кропивницком женщина родила четверню: счастливый отец раскрыл подробности
- 12:47 Звезду российского шансона не пустили в Украину
- 12:47 Тяжелый день: гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака
- 12:28 Попытка продезинфицировать деньги от коронавируса в микроволновке кончилась плачевно
- 12:23 Милевский снова выиграл Суперкубок страны и сделал неожиданное предложение Блохину
- 12:22 Зеленский встретился с гражданами, у которых закончилась обсервация в Новых Санжарах
Из-за коронавируса в Украине запретят массовые мероприятия: сделано важное заявление
Во избежание распространения коронавируса в Украине вводятся ограничения на массовые мероприятия: развлекательные, просветительские и спортивные. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Новых Санжарах.
«Будем ограничивать конференции, спортивные соревнования, временно будем закрывать школы, чтобы избегать массовых скоплений людей. Вирус передается воздушно-капельным путем. Нужно сберегать дистанцию в полтора-два метра», — заявил замминистра.
Первым городом, который последует новым рекомендациям, могут стать Черновцы. Именно в этом населенном пункте был выявлен случай коронавируса. Сейчас городской голова Алексей Каспрук рекомендовал отменить весенние утренники в детсадах. Возможность введения карантина в школах будет обсуждаться на заседании комиссии горсовета.
Напомним, кроме одного подтвержденного случая коронавируса, есть еще несколько лиц, у которых подозревают заражение. В специализированную лабораторию передали 10 образцов для анализа. В Черновицкой больнице остаются заболевший гражданин, его супруга и еще шестеро жителей региона.
Фото un.org
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...