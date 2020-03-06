- 10:23 Дримтим распадается: в сети обсуждают фото Зеленского и его команды
- 10:23 Женщина-полицейский вырубила электрошокером парня, угрожавшего ей микроволновкой
- 10:10 Нужно есть больше фруктов и овощей: врач рассказал, как избежать запоров в зрелом возрасте
- 10:04 В Киеве ограничат движение на проспекте Бандеры и Южном мосту
- 09:58 5 киевлянок, изменивших мир
- 09:48 Жесткий карантин из-за коронавируса вводят еще в одной области Украины
- 09:39 Где в Киеве бесплатно обследовать легкие: в марте работает передвижной флюорограф
- 09:38 Путин заболел? В сети нашли видео странного поведения президента РФ
- 09:30 «Понимаю, что со мной произошло»: мать Криштиану Роналду впервые рассказала о перенесенном инсульте
- 09:25 В Италии из кранов в жилых домах потекло вино вместо воды
- 09:18 Украина — самая свободная среди постсоветских стран, не входящих в ЕС: что это значит
- 09:00 Меган Маркл оттолкнула принца Гарри, чтобы пройти вперед — момент попал на видео
«Понимаю, что со мной произошло»: мать Криштиану Роналду впервые рассказала о перенесенном инсульте
Мать знаменитого футболиста, пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, перенесшая 3 марта инсульт на родном острове Мадейра, впервые прокомментировала случившееся.
65-летняя Долореш Авейру, к которой из Италии срочно прилетел сын, рассказала о реабилитации после кровоизлияния в мозг и поблагодарила всех за поддержку.
«Дорогие мои, пишу это сообщение, чтобы сказать всем, что я иду на поправку (уже жалуюсь на то, что много часов лежу в постели). Я знаю, что это мне сейчас на пользу. Уже через несколько дней, дай Бог, я буду в своем обычном состоянии. Все были напуганы, но сейчас я в сознании и понимаю, что со мной произошло. Мне очень повезло, я благодарю медицинскую команду и профессионалам, которые были со мной с первых часов.
Спасибо вам за постоянные сообщения со словами поддержки (я не читала их, но моя дочь Катя держит меня в курсе всего, что там происходит). Спасибо за все молитвы и положительную энергию со всех сторон.
Мои дорогие дети, внуки, братья и друзья, Долореш скоро вернется. Спасибо всем!", — написала женщина в своем аккаунте в Instagram.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду подарили на день рождения.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!