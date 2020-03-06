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Спорт

«Понимаю, что со мной произошло»: мать Криштиану Роналду впервые рассказала о перенесенном инсульте

9:30 6 марта 2020 133
Криштиану Роналду с матерью
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Мать знаменитого футболиста, пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, перенесшая 3 марта инсульт на родном острове Мадейра, впервые прокомментировала случившееся.

65-летняя Долореш Авейру, к которой из Италии срочно прилетел сын, рассказала о реабилитации после кровоизлияния в мозг и поблагодарила всех за поддержку.

«Дорогие мои, пишу это сообщение, чтобы сказать всем, что я иду на поправку (уже жалуюсь на то, что много часов лежу в постели). Я знаю, что это мне сейчас на пользу. Уже через несколько дней, дай Бог, я буду в своем обычном состоянии. Все были напуганы, но сейчас я в сознании и понимаю, что со мной произошло. Мне очень повезло, я благодарю медицинскую команду и профессионалам, которые были со мной с первых часов.

Спасибо вам за постоянные сообщения со словами поддержки (я не читала их, но моя дочь Катя держит меня в курсе всего, что там происходит). Спасибо за все молитвы и положительную энергию со всех сторон.

Мои дорогие дети, внуки, братья и друзья, Долореш скоро вернется. Спасибо всем!", — написала женщина в своем аккаунте в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду подарили на день рождения.

Фото Instagram

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