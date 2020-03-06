На трассе Киев-Харьков пьяный водитель протаранил микроавтобус: два человека погибли (фото)

Происшествия

В пятницу, 6 марта, около 17:00 на трассе Киев-Харьков возле села Вишняки Хорольского района Полтавской области произошло трагическое ДТП.

Как сообщил начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев, водитель внедорожника Jeep Cherokee, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с идущим впереди пассажирским микроавтобусом Volkswagen Lt35, который ехал из Полтавы в Пирятин. От удара микроавтобус перевернулся и слетел в кювет. В результате два человека (предварительно, водитель автобуса и пассажир, сидевший спереди) погибли и одиннадцать человек получили травмы различного характера. Один из них находится в тяжелом состоянии. Потерпевшие доставлены в больницы Хорола и Великой Багачки. Многим оказана первая медицинская помощь на месте.

Поскольку в предпраздничный день многие разъезжались в гости, водитель взял стоячих пассажиров. Всего в микроавтобусе, рассчитанном на 20 мест, находилось 24 человека.

Виновник происшествия пытался скрыться с места трагедии. Однако уже через десять минут был задержан нарядом полиции, который заблокировал ему путь. По предварительным данным, водитель 1983 г. р., житель Киевской области, имел признаки алкогольного опьянения. Готовятся документы на его арест.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области поезд снес на переезде микроавтобус с людьми.

Фото — ГУ НП в Полтавской области

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