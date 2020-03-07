Спорт

С новичком из Венгрии: Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Францией и Польшей

Наставник сборной Украины по футболу, узнавшей соперников в группе Лиги наций, Андрей Шевченко обнародовал состав команды на товарищеские поединки против Франции (27 марта в Сен-Дени) и Польши (31 марта в Хожуве).

Отметим, что дебютный вызов в национальную команду получил 25-летний полузащитник венгерского «Ференцвароша» Игорь Харатин (на фото), ранее игравший за юношеские и молодежную сборные Украины (на клубном уровне он защищал цвета «Динамо», «Металлиста» и «Зари»).

Кроме того, после паузы в стан сборной приглашен 28-летний полузащитник бельгийского «Кортрейка» Евгений Макаренко, в активе которого четыре матча в желто-синей футболке (последний раз он играл в ноябре 2018-го против Турции), а также еще не вернувшегося в строй после травмы Андрея Ярмоленко из английского «Вест Хэма».

Полный список приглашенных футболистов сборной Украины выглядит так:

вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Овьедо», Испания), Юрий Панькив («Александрия»);

защитники — Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все — «Динамо»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия);

полузащитники — Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»), Игорь Харатин («Ференцварош», Венгрия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба — «Динамо»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия);

нападающие — Жуниор Мораес («Шахтер»), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция).

В резервный список тренерский штаб включил Сергея Сидорчука, Виталия Буяльского (оба — «Динамо»), Евгения Шахова («Лечче», Италия), Романа Яремчука, Романа Безуса (оба — «Гент», Бельгия), Владислава Супрягу («Днепр-1») и Александра Зубкова («Ференцварош», Венгрия).

Отметим, что сборная Украины соберется в Киеве 23 марта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники сборной Украины в группе Евро-2020.

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