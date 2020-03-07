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Происшествия

Зарезал жену и пытался выброситься из окна: неадекватный мужчина устроил переполох в центре Хмельницкого (фото, видео)

21:31 7 марта 2020 306
мужчина
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Трагедия разыгралась 7 марта в Хмельницком. Агрессивный мужчина зарезал свою жену, ранил ножом еще одного человека в подъезде, а затем забрался на подоконник восьмого этажа и угрожал броситься вниз.

Кричащий мужчина с ножом, наполовину свесившийся из окна, привлек внимание прохожих. Возле многоэтажки собралась толпа, внимательно наблюдающая за развитием событий.

хмельницкий

Тем временем к дому прибыли бойцы подразделения «КОРД», готовые обезвредить неадеквата. К тому моменту уже было известно об убитой женщине, а раненого жителя того же дома доставили в реанимацию городской больницы.

корд

Житель Хмельницкого согласился сдаться полиции. В тесном кольце конвоиров подозреваемого вывели во двор и посадили в служебную машину правоохранителей. Об этом сообщил Telegram-канал ХМ-inside.

Задержанный мужчина оказался 44-летним местным жителем, ранее судимым. У него двое детей. По информации UA: Поділля, несовершеннолетние могли находиться в квартире во время трагических событий. Знавшие мужчину говорят, что он злоупотреблял алкоголем.

Напомним, ранее в Николаеве мужчина пытался выпрыгнуть с четвертого этажа по непонятным причинам. А еще один житель города пытался броситься с моста, проиграв крупную сумму.

Фото Sergiy Aniskov/Facebook

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