Где смотреть онлайн «Ливерпуль» — «Атлетико»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 11 марта, на знаменитом стадионе «Энфилд» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико». Напомним, что в первой встрече соперников в Мадриде хозяева поля победили действующего обладателя трофея — 1:0.

Онлайн-трансляция «Ливерпуль» — «Атлетико»

Без пяти минут чемпион Англии «Ливерпуль» после осечки на стадионе «Висенте Кальдерон» одолел в АПЛ «Вест Хэм» без Андрея Ярмоленко (3:2) и «Борнмут» (2:1), а также умудрился прервать свою 44-матчевую серию без поражений в премьер-лиге (0:3 на поле «Уотфорда») и вылетел из Кубка Англии (0:2 на стадионе «Челси»).

В турнирной таблице АПЛ подопечные Юргена Клоппа на 25 очков опережают «Манчестер Сити» и на 32 — «Лестер» (у обоих оппонентов «Ливерпуля» по игре в запасе).

В свою очередь, подопечные Диего Симеоне в рамках чемпионата Испании после выигрыша у «Вильярреала» (3:1) разошлись миром с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2). За 11 туров до финиша мадридцы идут в Ла Лиге пятыми, на один пункт отставая от «Хетафе», на два — от «Севильи», на — 11 от «Реала» и на 13 — от «Барселоны».

В прямой трансляции матч «Ливерпуль» — «Атлетико» на территории Украины 11 марта в 22:00 покажет телеканал «Футбол 2». А в 21:15 и после финального свистка зрители смогут увидеть программу «Ночь Лиги чемпионов. Также прямую телетрансляцию с «Энфилда» смотрите на канале «Матч!».

Отметим, что 10 лет назад лет назад испанцы с Диего Симеоне во главе встречались с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги Европы. Обыграв англичан на своем поле (1:0), «Атлетико» в овертайме ответного матча на «Энфилде» вырвал путевку в финал, а впоследствии завоевал трофей.

В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю». К примеру, контора «Фаворит Спорт» шансы на победу парней Клоппа в основное время оценивает коэффициентом 1,57, на ничью — 4,05, на выигрыш команды из столицы Испании — 6,70. А вот, что касается завоевания путевки в четвертьфинал турнира, то тут чуть выше шансы у «Атлетико» — 1,85 против 2,00.

Кстати, «Ливерпуль» не проигрывает дома в 25 еврокубковых матчах подряд (18 побед и 7 ничьих). Последнее поражение на «Энфилде» «красные» потерпели от «Реала» 22 октября 2014 года (0:3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» стал в Катаре клубным чемпионом мира.

Фото Getty Images

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