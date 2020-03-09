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В Николаеве дети вынули из петли 9-летнего мальчика (фото)
Днем 8 марта в полицию поступило сообщение из больницы о том, что из микрорайона Терновка доставили 9-летнего мальчика, который хотел повеситься, но его спасли. В это время слухи о попытке самоубийства ребенка уже будоражили Николаев. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за компьютерной игры.
Издание «Новости-N» со ссылкой на местных жителей пишет, что девятилетний школьник надел на шею веревочную петлю, перекинул ее через ветку дерева, после чего повис. Все это происходило на глазах у других детей, игравших рядом. К счастью, с одним из детей была мама. Она быстро вытащила ребенка из петли, вызвала «скорую» и полицию. По дороге ребенку проводили необходимые реанимационные мероприятия. В больнице врачи сумели окончательно привести ребенка в себя. В настоящее время угрозы его жизни нет. Однако ребенок находится в состоянии глубокого посттравматического стресса. Речь его малопонятна и бессвязна.
А как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, когда следственно-оперативная группа и полицейские ювенальной превенции пообщались с пострадавшим мальчиком, его родственниками, а также свидетелями происшествия, то установили, что произошел несчастный случай. Оказалось, что на дереве возле школы висит веревка, которую, вероятно, раньше использовали для качелей. Но теперь дети просто цепляются за нее и раскачиваются.
В тот день дети также раскачивались на веревке. Когда очередь дошла до 9-летнего школьника, веревка обвилась вокруг его шеи. К счастью, рядом была 13-летняя сестра и еще один мальчик, которые помогли ребенку и вызвали медиков.
Ни пострадавший, ни его семья ранее не попадали в поле зрения правоохранительных или социальных служб. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего будут приняты дальнейшие меры. Мальчик госпитализирован, его состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о несчастном случае под Одессой. Мать обнаружила маленького сына мертвым в петле каната от «шведской стенки».
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