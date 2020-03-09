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Спорт

Где смотреть онлайн «Динамо» — «Александрия»: расписание трансляций четвертьфинала Кубка Украины

14:04 9 марта 2020 90
Динамо&nbsp;— Александрия
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 11 марта, в Минае под Ужгородом, Сумах и Киеве состоятся матчи ¼ финала розыгрыша Кубка Украины. На столичном «Олимпийском» второй раз за последние пять дней в очной дуэли сойдутся «Динамо» и «Александрия» (в поединке УПЛ «бело-синие» обыграли команду Владимира Шарана на ее поле — 3:1).

В прежние годы жребий дважды сводил соперников на кубковой стезе. И если в 2016-м коллектив из Кировоградской области выбил киевлян из турнира в четвертьфинале (1:1 — в Киеве и 1:0 — в Александрии), то в 2017-м «Динамо» на стадии 1/8 финала дожало оппонента на стадионе «Ника» в дополнительное время — 3:2.

На сей раз букмекеры отдают предпочтение «Динамо». К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу киевлян в основное время принимает с коэффициентом 1,37, на ничью — 5,10, на успех гостей — 7,90.

В прямой трансляции кубковую встречу «Динамо» — «Александрия» 11 марта в 19:30 покажет телеканал «2+2».

В других парах путевки в полуфинал Кубка Украины 11 марта оспорят «Минай» — «Ингулец» из Петрово (15:00), «Альянс» (Липовая Долина) — «Мариуполь» (18:00, стадион «Юбилейный» в Сумах), а 12 марта — «Десна» — «Карпаты» (19:00; прямая телетрансляция — на канале УНИАН).

Напомним, что на предыдущей стадии турнира киевское «Динамо» выбило из Кубка страны действующего обладателя трофея донецкий «Шахтер».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Динамо» Артем Беседин дисквалифицирован на год за применение допинга.

Фото ФК «Динамо»

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