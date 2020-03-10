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Суд избрал меру пресечения нардепу Федине
Печерский районный суд Киева выбрал меру пресечения народному депутату Софии Федине. Парламентарий, фигурирующая в расследовании об угрозах президенту Владимиру Зеленскому, отпущена под личное обязательство.
Решение суда предусматривает ряд ограничений для Федины. Выезжать за пределы Киевской области она сможет только с позволения органов следствия. Но при этом депутату разрешили не сдавать загранпаспорт. Мера пресечения будет в силе до 12 апреля 2020 года.
Напомним, вторая фигурант того же расследования — военнослужащая Маруся Звиробий — была отпущена под личное обязательство, но до 9 апреля ей запрещено выезжать за пределы Киевской области.
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