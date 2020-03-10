25.11 / 25.71 28.26 / 29.13
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Одессой сожгли автомобиль прокурора

15:24 10 марта 2020 138
в Белгороде-Днестровском сожгли авто прокурора
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

ЧП случилось в ночь на 10 марта в Белгороде-Днестровском Одесской области. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, припаркованный возле жилого многоквартирного дома на улице Провадийской автомобиль Mitsubishi Lancer загорелся примерно в 3:45. Выяснилось, что иномарка, которую подожгли неизвестные злоумышленники, принадлежит одному из прокуроров Белгород-Днестровской местной прокуратуры Артему Евглевскому. (А в Одессе на днях ограбили прокурора области, вытащив ценные вещи из его авто.)

По факту открыто дело по ч. 2 ст. 347 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества правоохранительного органа») УК Украины. Полиция устанавливают обстоятельства случившегося и личности преступников.

Напомним, недавно во Львове подожгли автомобиль известной журналистки Галины Терещук. Местным жителям удалось заснять злоумышленника и момент начала пожара.

А в Одессе месяц назад на Молдаванке неизвестные сожгли сразу четыре автомобиля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Группа «Время и Стекло»

"Время истекло": в сети заговорили о распаде популярной группы (видео)

софия федина

Нардепу Федине, якобы угрожавшей Зеленскому, избрали меру пресечения

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Эдвард, Меган Маркл и принц Гарри

Прочитано по губам: о чем говорили принцы Гарри и Уильям во время последнего совместного выхода (фото, видео)

инцидент в самолете

Сдали нервы: женщина устроила дебош в самолете из-за проверки на коронавирус (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер