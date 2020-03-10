Под Одессой сожгли автомобиль прокурора

Происшествия

ЧП случилось в ночь на 10 марта в Белгороде-Днестровском Одесской области. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, припаркованный возле жилого многоквартирного дома на улице Провадийской автомобиль Mitsubishi Lancer загорелся примерно в 3:45. Выяснилось, что иномарка, которую подожгли неизвестные злоумышленники, принадлежит одному из прокуроров Белгород-Днестровской местной прокуратуры Артему Евглевскому. (А в Одессе на днях ограбили прокурора области, вытащив ценные вещи из его авто.)

По факту открыто дело по ч. 2 ст. 347 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества правоохранительного органа») УК Украины. Полиция устанавливают обстоятельства случившегося и личности преступников.

Напомним, недавно во Львове подожгли автомобиль известной журналистки Галины Терещук. Местным жителям удалось заснять злоумышленника и момент начала пожара.

А в Одессе месяц назад на Молдаванке неизвестные сожгли сразу четыре автомобиля.

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