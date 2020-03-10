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Представители «ЕС» попытались сорвать встречу Светличной с коллективом Панютинского ВРЗ, — СМИ
10 марта в Харьковской области был зафиксирован факт грубого нарушения избирательного законодательства. Как сообщил с места событий корреспондент «Восточного дозора», представители партии «Европейская солидарность» пытались сорвать встречу кандидата в депутаты по 179 округу Юлии Светличной с коллективом Панютинского вагоноремонтного завода. В ответ на это коллектив завода проголосовал за то, чтобы провокаторы покинули зал, после чего работники выдворили их с территории предприятия.
Женщина, которая провоцировала конфликт во время встречи с избирателями, представилась журналистом телеканала «Прямой».
Следует отметить, что предъявить удостоверение, которое смогло бы подтвердить ее причастность к СМИ, она отказалась. По информации «Восточного дозора», ею оказалась Наталья Ефименко, которая опубликовала в соцсети совместные фото с кандидатом от «Евросолидарности» в округе № 179 Викторией Пташник.
Отметим, что с начала избирательной кампании наблюдатели фиксируют нарушение избирательного законодательства в округе № 179, в том числе регистрацию кандидатов-клонов и распространение печатной агитации, очерняющей одного из кандидатов.
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