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Общество и люди

Полетели головы: в Херсоне уволили чиновников из-за танца в чулках 8 Марта (видео)

16:39 10 марта 2020 107
Стоп-кадр с видео
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

После скандального поздравления женщин с 8 Марта в сессионном зале Херсонского облсовета губернатор Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского, и своего заместителя Светлану Чепигу. Также отстранен от исполнения своих обязанностей с вероятным дальнейшим увольнением начальник областного управления культуры Михаил Линецкий.

Напомним, что речь идет о выступлении в стенах облсовета херсонской группы «Степ» с песней «Смажений кабанчик» вместе с танцовщицами в весьма откровенных нарядах. Видео этого номера, распространенное в интернете, буквально взорвало сеть и вызвало шквал возмущенных комментариев.

«Планировалось, что служебное расследование будет проходить в течение 10 дней, но было достаточно вчерашнего дня и сегодняшнего утра, чтобы установить виновных в этом „праздновании“ Международного женского дня, — цитирует заявление председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева на селекторном совещании издание „Мой Херсон“. — Поэтому я принял ряд кадровых решений. С сегодняшнего дня уволен руководитель аппарата Владимир Клюцевский, также в нашей команде уже не работает заместитель председателя ОГА Светлана Чепига (ее увольнение будет согласовано с Офисом президента Украины). Также отстраняется все руководство управления молодежи и спорта. Кадровые решения по руководству я приму до конца недели. Клюцевський, Чепига, Линецкий, прошу оставить наш зал».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о креативном поздравлении с 8 Марта от министра юстиции Малюськи.

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Стоп-кадр с видео

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