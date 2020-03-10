Украина

Туристки из Винницы испортили фреску Рафаэля в Ватикане: сеть в гневе (видео)

Две туристки из Украины повредили уникальную фреску в парадном зале Апостольского дворца в Ватикане. Возле работы знаменитого Рафаэля, бережно хранимой с начала XVI века, оставили свои автографы некие Лена и Тамара из Винницы.

Видео из станцы (парадной комнаты) в Папской резиденции опубликовано в группе «Италия для меня» в Facebook. Была повреждена фреска Рафаэля «Афинская школа», которая относится к лучшим в творчестве мастера.

В сети недоумевают, как у туристок в принципе могла возникнуть мысль повредить бесценное произведение искусства.

Ватикану советуют задуматься, чтобы как-то отсеивать тех, кто приехал не проникнуться прекрасным, а исключительно крушить и вредить. Возможно в Апостольском дворце стоит усилить охрану.

Напомним, ранее в Париже вандалы повредили внешнюю стену Украинского культурного центра, а в лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн мужчина порвал картину Пабло Пикассо.

Фото wga. hu, Италия для меня/Facebook

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