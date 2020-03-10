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Политика

Мендель призналась, сколько заплатили за интервью Зеленского The Guardian

21:39 10 марта 2020 257
зеленский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Интервью с президентом Владимиром Зеленским в британской The Guardian не было оплаченным, потому что проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, комментируя предположения, что интервью было политической рекламой, а не журналистским материалом.

Тех, кто сомневается, что интервью было замечено западной аудиторией, Мендель успокоила. «Статья получила много положительных отзывов от международной аудитории», — утверждает она.

Также пресс-секретарь ответила тем, кто считает, что Зеленский в интервью предстал в невыгодном свете: «Невозможно (в случае с The Guardian) проверить статью перед публикацией… Ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью Офис президента предоставил весь текст — с вопросами и ответами. Это и есть „сухой“ оригинал, без других информационных наслоений».

Напомним, сравнивая интервью Зеленского британцам и американскому изданию Time политический психолог высказала мнение, что у The Guardian лучше получилось раскрыть образ президента.

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