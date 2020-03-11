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УЕФА принял решение по Евро-2020 в связи с коронавирусом
Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) провел срочное совещание по поводу влияния эпидемии коронавируса на проведение Евро-2020, который намечен с 12 июня по 12 июля в 12 странах с участием сборной Украины.
На основании рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) УЕФА полагает, что города смогут принять матчи Евро-2020 при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам, зараженным вирусом COVID-19, а также соответствующей инфраструктуры для взаимодействия с десятками тысяч фанатов, сообщает The Associated Press. В настоящий момент турнир отменять не намерены и хотят провести его с болельщиками на трибунах.
В связи с этим представители футбольного органа связались с правительствами стран, которые примут матчи Евро, и попросили их принять все необходимые меры, чтобы турнир состоялся.
Поединки чемпионата Европы должны пройти на 12 стадионах в 12 странах, что позволит перенести часть игр в другие города, если кто-то из организаторов не сможет принять турнир.
Также в УЕФА назвали «совершенно ложными» сообщения о том, что европейские футбольные федерации якобы попросили перенести турнир на следующий год.
«УЕФА не получал запросов о переносе или отмене турнира. Мы очень серьезно воспринимает ситуацию, связанную с коронавирусом, пристально следим за ней и находимся на связи с Всемирной организацией здравоохранения и местными властями по поводу вируса COVID-19 и его распространения», — заявили в организации.
Напомним, что Евро-2020 пройдет в России, Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии и Шотландии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что товарищеские матчи Франция — Украина и Польша — Украина из-за угрозы коронавируса пройдут при пустых трибунах.
Фото uefa.com
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