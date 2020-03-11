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Самые красивые весенние пряничные домики: вкус волшебства (фото)
Пряничные домики, которые создает кондитер из Чернигова Елена Зиберт, сказочно красивы. А их вкус — это вкус волшебства. Обычно пряничные домики дарят на Рождество. Елена Зиберт же создала невероятно красивую весеннюю коллекцию цветочных домиков. Их можно дарить на день рождения и новоселье. Причем — как взрослым, так и детям. Такой подарок никого не оставит равнодушным.
Пряничные домики украинского кондитера известны во Франции, Германии, Норвегии и других странах мира. О том, как создает свои произведения, Елена Зиберт рассказала «ФАКТАМ».
— Пряничные домики сейчас популярны во всем мире, — рассказывает Елена Зиберт. - Их представляют на выставках, конкурсах и фестивалях. Пряничные домики могут быть копиями настоящих, просто выдуманными и съедобными иллюстрациями к сказкам. Мои домики всегда вызывают яркие эмоции. Многие люди поначалу и не верят, что они созданы из пряников. Декорирую я их белковой глазурью. Окошки делаю из мармелада, что, по моему мнению, гораздо симпатичнее, чем из карамели. Внутри домика может быть переносная мебель. И даже может гореть свет, если поместить туда фонарик.
— С чего же начинается создание домика?
— Конечно, с идеи. Я рисую эскиз, продумываю цветовую гамму. К слову, у меня уже более семидесяти чертежей пряничных строений. Среди них — избушки эльфов, замки и даже фрагменты улиц в скандинавских странах. Например, одна из любимых моих работ — домик — фургончик Элли из сказки «Волшебник Изумрудного города». В нем всё из пряников, только сваи воссозданы из палочек корицы. А фигурка Элли — из сахарной мастики. Есть старинная хатка-мазанка, сказочные цветочные избушки…
— Очень симпатично! Как приготовить самый простой пряничный домик в домашних условиях?
— С удовольствием поделюсь рецептом теста.
Пряничное тесто
250 г сахара высыпаем в кастрюлю с толстым дном и ставим на огонь. В это же время в другой емкости кипятим 250 мл воды. Когда сахар стал превращаться в карамель и обрел темно-янтарный цвет, помешивая очень аккуратно, чтобы не обжечься, вливаем воду. Затем добавляем снова 250 г сахара. И, не снимая кастрюлю с огня, добавляем 200 г сливочного масла, чайную ложку с верхом соды, щепотку соли, смесь специй (кардамон, кориандр, гвоздика, имбирь, корица, мускатный орех). В общей сложности специй получается 3 столовые ложки. Специи можно брать те, что нравятся вам, их можно взять и меньше.
Когда масло растаяло, снимаем кастрюлю с огня, добавляем в смесь 150 г муки и перемешиваем. Затем, когда тесто остынет, добавляем 5 желтков и вводим остальную муку (примерно 1 кг). Тесто должно получиться довольно мягкое, но не прилипать к рукам. Затем мы его заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на сутки. Дальше при необходимости берем столько, сколько нам нужно. К слову, такое тесто может храниться в холодильнике и месяц.
Охлажденное тесто раскатываем (на коврике или пергаментной бумаге), вырезаем детали и выпекаем 8−12 минут при температуре 180 градусов. Украшать пряничный домик можно любыми сладостями: орехами, печеньем, леденцами, мармеладом, маршмеллоу, сухофруктами.
— Сколько домиков можно сделать из этого теста?
— Один большой, два средних или три маленьких. Если тесто осталось, из него можно испечь пряники.
— Как сделать глазурь для декора?
— На 1 яичный белок берем 180−190 г сахарной пудры мелкого помола, можно добавить несколько капель лимонного сока и четверть чайной ложки глюкозного сиропа. Все это надо взбить миксером на малых оборотах. Для заливки домика в глазурь добавляем немного воды.
— Особо филигранная работа — розочки. Как вы их создавали?
— Для цветочков берем базовую глазурь. Из расчета на 1 белок добавляем гелевый пищевой краситель нужного нам цвета, чайную ложку крахмала, чайную ложку глюкозного сиропа и еще сахарной пудры, чтобы смесь стала очень густой (ее даже немного тяжело перемешивать). В кондитерский мешок вставляем насадку «роза» и отсаживаем цветочки при помощи кондитерского гвоздя и пергамента. Так же насадкой «листочек» можем делать листья, их отсаживаем прямо на стены или крышу домика.
— Как можно сделать натуральные красители в домашних условиях?
— Из ягод, свеклы, моркови, шпината выдавливаем сок, выпариваем его и добавляем в глазурь. Шпинат дает салатовый цвет, морковь — оранжевый, свекла — красный, розовый, бордовый и даже коричневый. Вишня — вишневый, черника — сиреневый. Если добавить какао в глазурь, получим коричневый цвет.
— Случались ли вашем творчестве мистические истории?
— Как-то одна девушка подарила пряничный домик брату, и вскоре он приобрел квартиру, о которой давно мечтал.
— Каким образом и как долго можно хранить пряничные домики?
— Срок хранения — до полугода. Домики я хорошо просушиваю, чтобы они держали форму. Пряники по вкусу напоминают хрустящее печенье. Но если вы любите мягкие пряники, просто поместите домик в герметично закрытый контейнер или пакет и рядом либо даже внутрь дома положите несколько долек свежего яблока или пол-апельсина, разрезанного поперек, — прямо в кожуре. Пряники впитают от фруктов влагу и даже аромат! Достаточно восьми часов (можно это сделать на ночь). Если же в квартире высокая влажность, домик и без этого станет мягким! Нельзя хранить пряничный домик в холодильнике. Пусть стоит в комнате, где вам удобно, но не у окна. Важно, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, иначе яркие цвета станут бледными и он будет не такой красивый. Ну, и если вы планируете хранить его долго, следите, чтобы на пряничный домик не попадала пыль, поэтому храните в коробке или же за стеклом. А еще лучше не хранить его долго, а разрешить детям съесть лакомство. Приятные воспоминания останутся надолго!
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!