В Киеве парень прыгал по припаркованным машинам: очевидцы удивили своим поведением (видео)

Происшествия

В Киеве на парковке в Оболонском районе заметили неадекватного молодого мужчину. Он устроил прыжки по капотам и крышам припаркованных автомобилей. После того, как один из прыжков оказался неудачным и юноша соскользнул с покатой поверхности, он прервал экстремальное развлечение и уехал.

Любителя прыжков зафиксировала камера видеонаблюдения. Удивительно и то, что за прыгуном наблюдали местные жители, но оставили выходку без внимания. «В десяти метрах стояла компания из пяти мужчин, которые даже вообще не среагировали», — констатируют авторы видео.

Запись опубликована на странице «Киев Оперативный».

Прыжки по автомобилям, возможно, являются отголосками старого флешмоба с пробежками и танцами на капоте. Одна из украинок, присоединившихся к челленджу, осмелела настолько, что станцевала на служебном автомобиле полиции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter