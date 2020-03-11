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В Киеве парень прыгал по припаркованным машинам: очевидцы удивили своим поведением (видео)
В Киеве на парковке в Оболонском районе заметили неадекватного молодого мужчину. Он устроил прыжки по капотам и крышам припаркованных автомобилей. После того, как один из прыжков оказался неудачным и юноша соскользнул с покатой поверхности, он прервал экстремальное развлечение и уехал.
Любителя прыжков зафиксировала камера видеонаблюдения. Удивительно и то, что за прыгуном наблюдали местные жители, но оставили выходку без внимания. «В десяти метрах стояла компания из пяти мужчин, которые даже вообще не среагировали», — констатируют авторы видео.
Запись опубликована на странице «Киев Оперативный».
Прыжки по автомобилям, возможно, являются отголосками старого флешмоба с пробежками и танцами на капоте. Одна из украинок, присоединившихся к челленджу, осмелела настолько, что станцевала на служебном автомобиле полиции.
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