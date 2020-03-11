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Пыталась уйти от полиции: в Киеве патрульные гнались за пьяной автоледи (фото)
В среду, 11 марта, под утро в Печерском районе Киева произошло ДТП с участием нетрезвой женщины. Патрульные рассказали, что она, улучив момент во время «оформления» ДТП, ухитрилась уехать с места аварии. Погоня за нарушительницей длилась довольно долго. Преследуемая, пытаясь оторваться от полиции, неслась с огромной скоростью. Она выехала за город, промчалась через Ирпень и вернулась обратно в Киев. Там на проспекте Палладина нескольким экипажам правоохранителей удалось взять ее машину с поврежденным колесом в «коробочку», и погоня благополучно завершилась. (Напомним, недавно в Киеве пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП.)
Свидетели рассказали, что непослушная автоледи не желала покидать салон машины. Уговоры не помогли, и пришлось разбить боковое стекло.
Экспертиза подтвердила, что владелица HYUNDAI Accent была нетрезвой. Патрульные составили несколько протоколов. Нарушительница отрицала употребление спиртного, а свое поведение объяснила тем, что немного занервничала.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем случае в Днепре. Но там история закончилась трагедией: лихач на Audi, пытаясь уйти от патрульных, сбил трех человек на перекрестке, после чего влетел в дорожное ограждение.
«ФАКТЫ» писали также о ДТП на столичной Большой окружной дороге, неподалеку от конечной остановки скоростного трамвая. Там пьяный водитель Volkswagen врезался в магазин на заправке.
Фото специально для «ФАКТОВ» Василия Тальского
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