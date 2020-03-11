Мир

Во вторник, 10 марта, депутаты Государственной думы Российской Федерации приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию. Была сформирована окончательная редакция основного закона, которая вступит в силу после подписания президентом Владимиром Путиным.

Депутаты Госдумы одобрили практически все предложения, внесенные главой государства, включая поправки о Боге, фактический запрет в России однополых браков, а также определили особый статус русского народа как государствообразующего.

Однако самой главной поправкой, которую неожиданно внесли в текст Конституции в последний момент, оказалось предложение депутата Валентины Терешковой предоставить возможность Путину баллотироваться в президенты снова в 2024 году. Фактически Терешкова предложила обнулить все предыдущие президентские сроки действующего главы государства. Поправка была принята подавляющим большинством депутатов.

Путин приехал в Госдуму уже после выступления Терешковой. Как горько шутят теперь многие российские пользователи соцсетей, «прибыл на коронацию». Президент не стал возражать против поправки Терешковой, однако заявил, что выступает против того, чтобы из Конституции вообще убрали пункт об ограничении президентских сроков. Вот такой парадокс! Получается, Путину — можно, а тем, кто будет после него, — нельзя!

Напомним, законопроект о поправках в Конституцию был внесен в Госдуму 20 января. Теперь его должен одобрить Совет федерации, после чего он поступит на подпись президенту. Далее россиян ждет еще один юридический казус. Уже после утверждения главой государства состоится общероссийское голосование, на которое будет вынесен вопрос о том, вносить поправки в Конституцию или нет. Датой голосования выбрано 22 апреля. Получается, простые граждане в состоянии отменить закон, прошедший все этапы разработки, обсуждения и утверждения, установленные действующей Конституцией!

Одним из первых приветствовал обнуление сроков Путина глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал: «Путин возродил Россию, ее армию, экономику, сплотил народ, вернул былую силу, мощь и славу. Если мы с вами желаем, чтобы эта тенденция сохранилась, хотим жить в могущественной стране и стабильном обществе, нужно внести поправки, позволяющие действующему Президенту участвовать в новых выборах после конституционной реформы».

Поддержал решение Госдумы и мэр Москвы Сергей Собянин: «Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны».

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов назвал принятые поправки «конституционным переворотом». С ним согласен активист Борис Золотаревский, который написал в Twitter: «Госпереворот. Все остальное — пыль в глаза».

Пользователь @_Vitauskas_A напомнил, как российские СМИ с пеной у рта обсуждали события февраля 2014 года в Украине. «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти… Когда 6 лет на весь мир кричали про „конституционный переворот в Украине“, а случился он почему-то в России. Как же так?» — пишет он.

Главный редактор издания Insider Роман Доброхотов очень четко определил случившееся: «Начал иностранцам объяснять и внезапно сам осознал, как же это красиво и лаконично: Путин, чтобы остаться, поменял Конституцию, в которой написал, что он может остаться, потому что поменялась Конституция!»

Российский комик Руслан Усачев пишет в Twitter, не скрывая горькой иронии: «Путин сказал, что не против обнулить свои президентские сроки. Те, кто родился при президенте Путине, имеют все шансы умереть при президенте Путине».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России не все оказались готовы видеть Путина президентом и после 2024 года. Одна из участниц политического ток-шоу на телевидении назвала происходящее государственным переворотом и заставила ведущих заметно поволноваться.

А по мнению известного российского политолога Валерия Соловья, предпринятые хозяином Кремля попытки закрепиться во власти — всего лишь «конвульсии», не имеющие под собой никаких реальных перспектив.



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