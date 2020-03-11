Скульптура давно шаталась и уже падала: открылись новые детали гибели девочки в Запорожье

Происшествия

В Запорожье в парке «Дубовая роща» погибла восьмилетняя Аня Ждан, на которую упала трехметровая деревянная скульптура медведя. Девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломами руки и ноги. 9 марта стало известно, что маленькая Аня умерла в больнице. Местные жители рассказали журналистам, что скульптура «Маша и медведь» давно уже шаталась, но администрация парка не обращала на это внимание.

- Я находился буквально в метре от случившегося, — рассказал очевидец трагедии. - Гулял со своим ребенком и внезапно услышал крик. Обернулся — и увидел, что на земле лежит ребенок. У девочки было кровотечение, ужасная травма головы. Не буду рассказывать всех подробностей, это страшно… Рядом с девочкой был мужчина, весь в слезах. Оказалось, это отец. Потом от властей звучали странные заявления о том, что якобы родители не присматривали за своим ребенком. Это вранье, отец был рядом с девочкой!

По словам очевидца, на месте трагедии появились представители администрации парка, но близко к пострадавшей девочке они не подходили.

- Они спрашивали, что там случилось, почему скульптура упала, — говорит мужчина. — Я говорю им: «Так давайте посмотрим, почему». И показываю: все основание скульптуры прогнило, там уже вата была, а не дерево… Я попросил их убрать вторую конструкцию, которая тоже шаталась. Они сказали, что потом уберут…

То, что родители пострадавшей девочки в момент трагедии были рядом с ребенком, подтвердили и другие очевидцы.

На следующий день после трагедии на сайте Запорожского горсовета появилось сообщение с комментарием директора парка «Дубовая Роща» Олега Крамаренко, который заявил, что рядом с фигурой якобы были надписи о том, что залазить на скульптуры запрещено.

«Ребенок находился без присмотра родителей, они прибежали позже, после несчастного случая. Как выяснилось позже, они, скорее всего, праздновали в одном из кафе. К тому же рядом были предупреждающие надписи о том, что залезать на фигуры нельзя», — процитировал сайт горсовета Олега Комаренко.

Этот комментарий спровоцировал еще большее возмущение общественности. Люди, которые регулярно гуляют в этом парке со своими детьми, утверждают, что никаких предупреждающих табличек не было.

- Их повесили уже после случившегося, — рассказала очевидица трагедии Татьяна. — У меня сохранилось фото моего ребенка, на котором видны скульптуры, и видно, что нет там никаких табличек!

«Мы были во время трагедии на данной площадке. Никаких табличек там не было! — написала в Facebook местная жительница Анна Волянская. — Эта деревянная огромная статуя уже неоднократно падала, стояла не закрепленная в центре главной детской площадки главного парка города. Эту статую все дети обнимали, а она шаталась… В прошлом году на моих детей чуть не свалилась. Я в ужасе подошла и увидела, что она вообще не зафиксирована.»

В комментариях под видео на интернет-ресурсе @its_zp местные жители написали, что в прошлом месяце эта же скульптура чуть не упала на шестилетнего ребенка.

«Мы там гуляли еще месяц назад, эта статуя тогда чуть не придавила шестилетнего ребенка, упала возле него» — написала Александра Джая.

А другой пользователь рассказал, что 6 марта эта конструкция уже лежала на земле. Но потом ее почему-то установили обратно. После этих комментариев директор парка Олег Крамаренко озвучил новую неожиданную версию. Он заявил изданию «Интерфакс-Украина», что упавшая на ребенка конструкция якобы была демонтирована еще 5 марта, но потом каким-то необъяснимым образом опять оказалась в парке.

«Как демонтированная статуя опять там оказалась — у нас есть видео за все эти дни, и там видно, что какая-то группа из 5−6 человек эту статую поставила… То, что демонтированную статую вернули на площадку, наши сотрудники не заметили. Скульптуры не были на балансе парка. Убрали статую — а она появляется, и почему девочка на нее прыгнула: я думаю, что это несчастный случай», — сказал агентству Олег Крамаренко.

После скандала в СМИ мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил, что директора парка «Дубовая Роща» отстранили от должности и что городские власти «окажут всестороннюю помощь родителям погибшего ребенка».

В пресс-службе полиции Запорожской области тем временем сообщили, что уголовное производство открыто сразу по двум статьям — «Служебная халатность» и «Умышленное убийство».

Тем временем адвокат семьи погибшей девочки Владимир Ляпин попросил отозваться всех свидетелей трагедии. «Также прошу откликнутся свидетелей кто видел падение деревянной статуи до 08.03.2020, так как в социальных сетях много постов о падении деревянного медведя задолго до трагических событий» — написал в Facebook Владимир Ляпин. И уточнил, что маленькую Аню Ждан похоронят 12 марта.

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