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Команда экс-тренера «Шахтера» отказалась лететь на матч Лиги Европы с «Севильей»
Итальянская «Рома» отказалась лететь на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей», который из-за угрозы распространения коронавируса должен был состояться на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» при пустых трибунах.
Причиной отмены поездки стало то, что самолету команды экс-наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки (на фото) не разрешили приземление в Испании, сообщает пресс-служба римского клуба. В «Роме» отметили, что подробные комментарии даст УЕФА.
Сообщается, что испанское правительство ранее ограничило авиасообщение с Италией. В связи с этим была информация, что «Рома» из Италии прилетит в Португалию, а оттуда на автобусе доберется до Севильи.
В настоящее время в Италии зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, число жертв за сутки возросло с 463 до 631, выздоровели 1004 человека. В Испании число зараженных коронавирусом превысило две тысячи человек, 47 человек умерли.
Отметим, что из-за эпидемии коронавируса приостановлен чемпионат Италии, а встречи в чемпионатах Испании, Франции и Германии пройдут без зрителей. Кроме того, объявлен карантин и в Украине, а «Шахтер» сыграет еврокубковую встречу в Вольфсбурге при пустых трибунах. .
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что испанский «Хетафе» отказывается играть в Италии матч Лиги Европы и «Интером».
Фото ФК «Рома»
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