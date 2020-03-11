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Спорт

Команда экс-тренера «Шахтера» отказалась лететь на матч Лиги Европы с «Севильей»

16:15 11 марта 2020 176
Паулу Фонсека
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Итальянская «Рома» отказалась лететь на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей», который из-за угрозы распространения коронавируса должен был состояться на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» при пустых трибунах.

Причиной отмены поездки стало то, что самолету команды экс-наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки (на фото) не разрешили приземление в Испании, сообщает пресс-служба римского клуба. В «Роме» отметили, что подробные комментарии даст УЕФА.

Сообщается, что испанское правительство ранее ограничило авиасообщение с Италией. В связи с этим была информация, что «Рома» из Италии прилетит в Португалию, а оттуда на автобусе доберется до Севильи.

В настоящее время в Италии зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, число жертв за сутки возросло с 463 до 631, выздоровели 1004 человека. В Испании число зараженных коронавирусом превысило две тысячи человек, 47 человек умерли.

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса приостановлен чемпионат Италии, а встречи в чемпионатах Испании, Франции и Германии пройдут без зрителей. Кроме того, объявлен карантин и в Украине, а «Шахтер» сыграет еврокубковую встречу в Вольфсбурге при пустых трибунах. .

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что испанский «Хетафе» отказывается играть в Италии матч Лиги Европы и «Интером».

Фото ФК «Рома»

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