Майка-алкоголичка и пончо: известный стилист назвал тренды весеннего сезона (фото)

Стиль жизни

Стилисты говорят, что весна — лучшее время для обновления гардероба. Лозунг сезона — будь собой, но при этом учитывай последние модные тенденции. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный украинский стилист, ведущий популярного реалити «Місія: краса» («Украина») Ильяс Сахтара рассказал о трендах весеннего сезона, новых фасонах, модных аксессуарах и собственных покупках.

— Сейчас вернулся в моду тотальный джинсовый образ, — говорит Ильяс. — На моей памяти такое уже было. Тотал-деним означает, что вещи из всеми нами любимой ткани должны непременно быть в вашем образе и желательно в большом количестве — джинсы, рубашка, пальто. В моду вернулись и длинные узкие джинсовые юбки с разрезом. Неожиданно в женском варианте появились рубашки-поло, которые всегда пользовались популярностью у мужчин. В женском варианте — это чаще поло-платья. Судя по показам, в тренде исторические мотивы в нарядах — гипертрофированная линия бедер, кринолин. Понятно, на улицу в этом пойдет не каждая, но гипермодницы наверняка взяли этот тренд на заметку.

Ильяс Сахтара

— Какая цветовая гамма сейчас актуальна?

— Тотальный наплыв ярко-синего цвета. Стартует красный — все оттенки фуксии. А вот телесных образов на подиуме я видел очень мало. Как и черный цвет. Хотя черно-белый рисунок актуален. Особенно в клетке — она по-прежнему в моде.

— Что нового в фасонах?

— Гипертрофированно большие рукава. В этом видится этакая театральность. Знаете, как стиль придворной дамы — объемные рукава, буфы. Причем все это из натуральных тканей — парусины или батиста. Весь образ должен создавать объемное облако с оборками и буфами.

— Что такое буфы?

— Если взять кусок ткани и присобрать его сверху — это получится оборка. Для буфов надо сложить ткань вдвое, а затем собрать, как оборку. Тогда у вещи получается двойной объем.

— Какой стиль в одежде сейчас самый популярный?

— Я бы назвал его «сексуальная учительница» — строгие формы, линии, фасоны, цвета и при этом глубокий вырез декольте. С одной стороны, очень сдержанно, с другой, соблазнительно. Вернулась, такая интерпретация моды семидесятых годов, когда было много рубашечных вариантов и сарафанов.

Для меня самый неожиданный тренд сезона — возвращение «майки-алкоголички». На моей памяти это уже третье ее пришествие.

— В моде стиль семидесятых?

— Сейчас идет, скорее, компиляция — от семидесятых до начала нулевых годов. Много вещей, которые стали знаковыми для своего времени. Например, в тренде пончо в полоску — а еще несколько лет назад этот вариант верхней одежды должен был быть в клетку.

— Как изменилась мода на обувь?

— В моделях стало много плетений и закрепился острый нос. Но не тот, который мы помним из середины девяностых, а более сдержанный и гораздо короче. Такое впечатление, что дизайнеры просто взяли обувь с квадратными носами и аккуратно срезали углы. В обуви много геометрии, а мягких линий практически нет. Больше четких, заметных деталей. Но при этом не гипертрофированных, как были когда-то у Джанфранко Ферре, когда квадратные носы можно было перепутать с телевизором на ногах.

— Цепи по-прежнему в тренде?

— Цепь — это уже классика, которая так или иначе появляется или исчезает время от времени. Если брать аксессуары или твидовые пиджаки Дома Шанель, то они часто используют цепи. Ничего не изменилось и в этом сезоне, только, может, цепей стало меньше.

— Сумки на поясе продолжают быть актуальными?

— Поясная сумка уже умерла. Это был яркий тренд, но, как обычно, чем ярче тренд, тем меньше он живет. А вот маленькие или средних размеров сумки через плечо — актуальны. Пик бананок, которые были актуальны последних два года, прошел. Они, конечно, останутся в гардеробе, но уже будут не так будоражить сознание модниц. А вот объемные шоперы из сезона в сезон никуда не исчезают.

— Что-то можно смело доставать из своего гардероба, скажем, трехлетней давности?

— Наряды с рукавами-фонариками. Надо помнить, что любой тренд — это не новость, не открытие новой планеты, а просто переработанный вариант тренда какого-то года. Просто из года в год мы ходим по каким-то цикличным «штукам», которые дизайнеры преподносятся нам в разных интерпретациях. Поэтому, если у вас была блузка с фонариками, и она в базовом цвете, а не цвета спелого лайма в красные горохи, — смело ее надевайте. Базовые цвета никогда не станут неактуальными. Считайте, что это и есть секрет шопинга.

— От каких вещей стоит избавиться в этом сезоне?

— Носить супероблегающие вещи — это уже попахивает нафталином. Так или иначе, объем должен присутствовать везде. Если мы говорим о вечернем сексуальном платье, то оно, как ни крути, должно быть облегающим. Но и здесь все немного интерпретировано. Например, Белла Хадид выходила на подиум в пиджачке-болеро и обтягивающем комбинезоне. Такой гиперсекс. Это было интересно.

— Какую обновку вы купили себе на весну?

— Признаюсь, ничего. Как раз сейчас заканчиваются съемки третьего сезона нашего проекта «Місія: краса». Силы, увы, на исходе. Есть такой эффект эмоционального выгорания. И совершенно нет мыслей о покупке новых вещей. Скорее, бывает так, что я не успеваю доносить какие-то вещи, которые купил еще в прошлом сезоне. Поэтому какое-то время назад я принял для себя решение не делать бездумных трат.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» фэшн-эксперт Светлана Лищинская рассказала об актуальных фасонах платьев весеннего сезона.

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