Общество и люди

Самопровозглашенное руководство Одесского национального медицинского университета назначило себе гигантские премии по итогам «работы» в 2019 году. Об этом написала пресс-секретарь вуза Ярослава Витко на своей странице в Facebook.

По ее словам, люди уволенного экс-ректора медуниверситета Валерия Запорожана, которые не пускали в учреждение официальное руководство, в конце 2019 года сомнительным образом получили доступ к государственным средствам, предусмотренным на финансирование вуза. С одной стороны, это дало возможность выплатить заработные платы сотрудникам университета, которые не получали их около года. Однако открытый доступ к средствам дал возможность и самопровозглашенному «руководству» ОНМедУ выписать себе премии и оклады просто фантастических размеров.

«Например, Анатолий Сон, который весь год занимался запугиванием сотрудников университетских клиник, в последний месяц прошлого года получил 174 тысячи гривен. Его коллега в „нелегком труде“ Валерия Маричереда получила 150 тысяч гривен, Ирина Шмакова, которая подписывала скандальные недействительны дипломы выпускникам, „заработала“ 195 тысяч гривен, а Руслан Вастьянов получил 157 тысяч гривен. Но больше всех отличилась муза и автор всех экономических сделок, председатель экономического отдела Наталья Кадебская, которой досталось аж 289 тысяч гривен», — написала Витко.

Кроме того, по словам пресс-секретаря вуза, рейдеры вписали в свои оклады все возможные надбавки.

«Так, всем известная то ли руководитель юридического отдела, то начальник отдела кадров (эти роли она постоянно меняла) Анна Пучкова за последний квартал 2019 получила „всего лишь“ 421 тысячи гривен (из них премии около 370 000 грн). Константин Талалаев оказался несколько более скромным и получил почти 198 000 за последний квартал включительно с премиями и материальной помощью. Елене Холодковой (она же Аппельханс) насчитали 194 000 грн, а новоиспеченный помощник ректора, он же и. о. проректора по экономико-хозяйственной части Алексей Жалдак, которого еще год назад в университете никто не знал, получил из государственных средств всего лишь 296 000 грн», — заявила Витко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2018 года и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подписала приказ об увольнении ректора ОНМедУ Валерия Запорожана. После отстранения Запорожана в вузе начались проверки. Был выявлен ряд нарушений. Например, выяснилось, что оборудование на сумму 220 млн грн., закупленное для кафедры акушерства и гинекологии, не было задействовано в учебном процессе, а использовалось для оказания платных медицинских услуг в гинекологическом отделении Многопрофильного медицинского центра.

Вместо Запоражана ректором вуза был назначен Константин Аймедов, но работать он не смог. Люди Запоражана с помощью судебных решений отменяли решения и приказы Минздрава, а также блокировали деятельность нового руководства вуза.

По данным СМИ, судебные споры, сопровождающиеся физическими противостояниями в главном корпусе медуниверситета, длились около полугода, после чего самопровозглашенное руководство заняло здании ректората и с помощью охранного агентства «Зевс» не допускает на рабочие места легитимных проректоров.

По словам пресс-секретаря вуза, основным мотивом конфликта Запорожана с Минздравом является бюджет вуза, который составляет около 1 миллиард гривен в год: «При этом экс-ректора не интересуют последствия его действий. Например, что за последний год почти 250 человек были уволены или уволились по собственному желанию, дипломы, выданные выпускникам в 2019 году, недействительны, клиники университета не получают необходимых реагентов, лекарств и расходных материалов и т. д. ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter