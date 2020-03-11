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УЕФА отменил два матча Лиги Европы из-за коронавируса
Намеченные на 12 марта первые поединки 1/8 финала Лиги Европы между испанскими и итальянскими клубами — «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» — отменены из-за эпидемии коронавируса, сообщает официальный сайт УЕФА.
«В силу ограничений на путешествия между Испанией и Италией, введенных вчера властями Испании, матчи „Севилья“ — „Рома“ и „Интернационале“ — „Хетафе“ не состоятся в запланированные ранее даты. Они должны были пройти 12 марта 2020 года. Решения по двум этим поединкам будут приняты в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.
Напомним, что президент «Хетафе» Анхель Торрес ранее заявил, что команда не поедет в Италию на игру с «Интером», если ситуация с коронавирусом не улучшится.
«Рома» же не полетела на первый поединок с «Севильей», поскольку самолету римлян не разрешили посадку в Испании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер» состоится при пустых трибунах.
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